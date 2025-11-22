Advertisement

لبنان

تمام سلام يهنئ عون بعيد الاستقلال ويثني على كلمته الجامعة

Lebanon 24
22-11-2025 | 06:06
اتصل الرئيس تمام سلام بالرئيس جوزف عون معايدا بالاستقلال، ومعرباً عن تقديره "للكلمة الجامعة التي اطل فيها على اللبنانيين، واضعاً الامور في نصابها، متحملاً مسؤولية متابعة الخطوات والقرارات المهمة في مواجهة الاستحقاقات الداهمة. وكذلك ضرورة مساهمة جميع القوى السياسية والشعب اللبناني في خلاص لبنان من معاناته ، والوصول به الى شط الامان ضمن رؤية وطنية متماسكة ، تساعد على انجاح دور الدولة ومساندتها في هذه المرحلة الصعبة والحرجة".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24