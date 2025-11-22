تمام سلام يهنئ عون بعيد الاستقلال ويثني على كلمته الجامعة

اتصل الرئيس بالرئيس بالاستقلال، ومعرباً عن تقديره "للكلمة الجامعة التي اطل فيها على اللبنانيين، واضعاً الامور في نصابها، متحملاً مسؤولية متابعة الخطوات والقرارات المهمة في مواجهة الاستحقاقات الداهمة. وكذلك ضرورة مساهمة جميع والشعب اللبناني في خلاص من معاناته ، والوصول به الى شط الامان ضمن رؤية وطنية متماسكة ، تساعد على انجاح دور الدولة ومساندتها في هذه المرحلة الصعبة والحرجة".

