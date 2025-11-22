28
زغرتا شيّعت هنري ولورانس سليم معوّض بحضور بطريركي ورسالة من رئيس الجمهورية
22-11-2025
05:40
شيعت زغرتا في مأتم رسمي وشعبي حاشد، الأخوين المحامي هنري ولورانس سليم معوّض في كاتدرائية مار يوحنا المعمدان زغرتا. وترأس صلاة الجنازة النائبُ البطريركي المطران إلياس نصّار ممثِّلًا البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
، بمشاركة رئيس أساقفة أبرشية
طرابلس
المارونية المطران يوسف سويف، والنائب العام على أبرشية طرابلس المارونية المونسنيور أنطوان مخايل، والمونسنيور اسطفان فرنجية، ولفيفٍ من كهنة الرعية والجوار وجمعٍ من المؤمنين.
كما حضر إلى جانب عائلة الفقيدين رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوّض وعقيلته السيدة ماريال، ممثل
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
" النائب ايلي خوري، النواب طوني فرنجية وميشال الدويهي وراجي السعد، النواب السابقون: إسطفان الدويهي، قيصر معوض ويوسف الدويهي، نقيب المحامين في
الشمال
مروان ضاهر، ممثل نقيب المحامين في
بيروت
المحامي ادوار طيون والنقيبة السابقة ماري تيريز القوّال، ممثّل مدير عام المخابرات الرائد ربيع صبّاغ، مناصرو "حركة الاستقلال" وممثلون عن الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجمع غفير من أبناء زغرتا–الزاوية.
وتلا الخوراسقف فرنجية رسالة تعزية باسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جاء فيها: "بعد التحية، تلقّى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بأسى نبأ وفاة فقيدكم الغالي، المرحوم المحامي الشيخ هنري سليم معوّض. وفي هذا الظرف الأليم، نودّ أن ننقل إليكم مواساة فخامة الرئيس وتعازيه القلبية الحارّة، سائلين الله أن يمنح الفقيد الراحة الأبدية في ملكوته السماوي، وأن يُلهمكم الصبر والرجاء."
