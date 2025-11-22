وزير الثقافة: الاستقلال ليس حدثًا عابرًا بل واجب يومي

Advertisement

تابع سلامة جاء رعايته فعالية "اكتبوا وارسموا حلمكم" في مقر المكتبة الوطنية، وفي حضور السيدة الأولى نعمت عون التي شددت على ضرورة "القاء النشيد الوطني كاملًا في ذكرى الاستقلال وعدم الاكتفاء بالفقرة الاولى منه"، كما حضرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وحشد من المشاركين الذين جاءوا من مختلف انحاء لبنان لمناسبة ذكرى الاستقلال حيث عبروا عن حلمهم بالرسم والنص تلبية لدعوة أطلقتها وزارة الثقافة، بالشراكة مع وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية.وألقى سلامة كلمة قال فيها: "أتوجه اليكم بحضور السيدة الأولى التي نرحب بها في زيارتها الاولى للمكتبة الوطنية ولن تكون الاخيرة ان شاء الله، وارحب بوزيرة التربية التي نتفاهم معها على الاصول كما على التفاصيل، واريد ان اتوجه للحضور من أبنائنا في الوطن من الجيل الصاعد لتلبيتهم نداءنا بان يكتبوا أو يصوروا لنا ماذا يحلمون لهذا الوطن الجميل".أضاف: "لقد رد على دعوتنا اكثر من 800 طفل ويافع من مختلف انحاء لبنان وانا سعيد ان اقول ان اكثر من ثلاثة أرباع المشاركين والحضور من خارج جاءوا من والجنوب والبقاع. واعدكم بأن ارزة ستزرع في مكان ما من لبنان خلال الاسابيع المقبلة بإسم كل من شارك منكم تقديراً لمطالبتكم حيث صورتم لبنان اكثر اخضرارًا ولكي لا تبقى الكلمات مجرد كلمات ولكي يزداد لبنان اخضرارًا".وتابع:"اما بعد، انتم تعلمون ان يوم 22 تشرين الثاني هو يوم الاستقلال من العام 1943, يوم تمكنت الحكومة الوطنية ان تضع حدًا للانتداب الفرنسي عن البلاد، ولكن يقيني ان الاستقلال ليس ملك يوم واحد، هو ملك كل ايام السنة 365. في كل يوم علينا ان نتساءل هل قمنا بما يخدم استقلال بلدنا ، أو قمنا بما يقيّم ذلك الاستقلال، وعلينا ان نسأل هل فعلًا تجافينا عنه ونسيناه وتركناه لكي يدافع عن نفسه لذلك فإن الاستقلال ليس حدثًا عابرًا في تاريخ البلد، هو واجب يومي على كل مواطن، على كل مسؤول ايضا ان يراجع ضميره في نهاية كل يوم "هل كنت وفيًا لاستقلال بلدي؟ الاستقلال عن ماذا، طبعا الاستقلال عن الاحتلال، عن الوصاية ، عن الحكم الخارجي لبلادنا لاننا نحن جديرون بأن نحكم انفسنا بانفسنا".واستطرد: "ولكن الاستقلال ايضا الاستقلال عن شيء اخر عن خلافاتنا، عن تقاتلنا، يجب ان نستقل عن نزواتنا، وعن طوائفنا ،يجب ان نستقل عن كل ذلك وان نكون أوفياء للوطن. ثم لا تفكروا لحظة واحدة ان موضوع الاستقلال هو موضوع المسوؤلين عن ولكن فكروا ان موضوع الاستقلال هو موضوع للصغار بقدر ما هو للكبار لأن بذرة الدفاع عن الاستقلال نريدها ان تنزرع في قلوبكم لكي نكون مطمئنين إنكم على الاقل كنتم بحرص ابائكم واجدادكم حرصًا على ذلك الاستقلال".وختم الوزير سلامة:"اجدد الترحيب بالجميع وادعوكم للتجول في ارجاء هذه المكتبة للدراسة والإطلاع وهي للجميع وليكن كل يوم، يوم دفاع عن الاستقلال".بدورها دعت كرامي ابناء الوطن "لرسم لبنان كما يحلمون به، لا كما يُملى عليهم."، وقالت: "ارسموا وطنًا على صورة أحلامكم. نحن في ملتزمون بحماية أحلامكم ودعم مواهبكم".