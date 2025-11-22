ترزيان: ولا مرة رهاننا على الجيش بيخيب

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس" في مناسبة الذكرى الـ ٨٢ لاستقلال : "الحفاظ على نعمة ، مش خيار ولا رفاهية، هو واجب وطني إلزامي علينا كلنا. بوسط كل التحديات، والمتغيرات السريعة حولنا، بيبقى الجيش هو الملاذ الوحيد اللي بيجمعنا، والدرع اللي بيحمي وطننا من المخاطر والأعداء. ولا مرة رهاننا على الجيش بيخيب".

Advertisement