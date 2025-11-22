Advertisement

لبنان

ترزيان: ولا مرة رهاننا على الجيش بيخيب

Lebanon 24
22-11-2025 | 05:50
Doc-P-1445412-638994147274346171.jpg
Doc-P-1445412-638994147274346171.jpg photos 0
كتب النائب هاكوب ترزيان عبر حسابه على منصة "اكس" في مناسبة الذكرى الـ ٨٢ لاستقلال لبنان: "الحفاظ على نعمة الاستقلال، مش خيار ولا رفاهية، هو واجب وطني إلزامي علينا كلنا. بوسط كل التحديات، والمتغيرات السريعة حولنا، بيبقى الجيش هو الملاذ الوحيد اللي بيجمعنا، والدرع اللي بيحمي وطننا من المخاطر والأعداء. ولا مرة رهاننا على الجيش بيخيب".
هاكوب ترزيان

الاستقلال

لبنان

الملا

زيان

