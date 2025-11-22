العبادية تحتفل بعيد الاستقلال وتطلق "ساحة العلم اللبناني" بحضور رسمي وشعبي واسع

نظّمت بلدية العبادية في المتن الاعلى برئاسة الشيخ نزار ابو جابر، بالتعاون مع " للعلم اللبناني" ولمناسبة عيد ، احتفالا في ساحة البلدة، جرى خلاله إطلاق "ساحة اللبناني" في مكان رفع العلم سارية بلغ طولها 21 مترا بحجم 40 مترا مربعا وسط البلدة، بحضور عضو "اللقاء " النائب ، ممثل العميد الركن خليل جابر، رئيس "المجلس الوطني للعلم اللبناني" فيليب حنين، قائمقام عاليه بدر العريضي، رئيس بلدية مدينة عاليه وجدي مراد، الى جانب ممثلين عن القيادات والاجهزة الامنية، ومشايخ وآباء وشخصيات سياسية وحزبية ورؤساء اتحادات وبلديات وفعاليات وحشد غفير من ابناء البلدة والمنطقة، اضافة الى مشاركة الفرقة الموسيقية للجيش والتي احيت مشهدية الاحتفال بعزف أناشيد وطنية من وحي المناسبة، ورفع الاهالي وطلاب المدارس الاعلام .

