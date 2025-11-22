Advertisement

لبنان

العبادية تحتفل بعيد الاستقلال وتطلق "ساحة العلم اللبناني" بحضور رسمي وشعبي واسع

Lebanon 24
22-11-2025 | 06:15
نظّمت بلدية العبادية في المتن الاعلى برئاسة الشيخ نزار ابو جابر، بالتعاون مع "المجلس الوطني للعلم اللبناني" ولمناسبة عيد الاستقلال، احتفالا في ساحة البلدة، جرى خلاله إطلاق "ساحة العلم اللبناني" في مكان رفع العلم اللبناني على سارية بلغ طولها 21 مترا بحجم 40 مترا مربعا وسط البلدة، بحضور عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب، ممثل قائد الجيش العميد الركن خليل جابر، رئيس "المجلس الوطني للعلم اللبناني" فيليب حنين، قائمقام عاليه بدر زيدان العريضي، رئيس بلدية مدينة عاليه وجدي مراد، الى جانب ممثلين عن القيادات والاجهزة الامنية، ومشايخ وآباء وشخصيات سياسية وحزبية ورؤساء اتحادات وبلديات وفعاليات وحشد غفير من ابناء البلدة والمنطقة، اضافة الى مشاركة الفرقة الموسيقية للجيش والتي احيت مشهدية الاحتفال بعزف أناشيد وطنية من وحي المناسبة، ورفع الاهالي وطلاب المدارس الاعلام اللبنانية.
