هيكل وضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع

22-11-2025 | 06:40
وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، تكريمًا لأرواحهم الطاهرة، وتقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وذلك في الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال.
 
 
