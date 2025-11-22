هيكل وضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع

بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال، وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، تكريمًا لأرواحهم الطاهرة، وتقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله.#عيد_الاستقلال #الجيش_اللبناني #LebaneseArmy… pic.twitter.com/mVRdDdUZu8
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 22, 2025
بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال، وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، تكريمًا لأرواحهم الطاهرة، وتقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله.#عيد_الاستقلال #الجيش_اللبناني #LebaneseArmy… pic.twitter.com/mVRdDdUZu8