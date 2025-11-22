Advertisement

لبنان

هاشم: الاستقلال الحقيقي يوم تحرير الجنوب من رجس العدو الاسرائيلي

Lebanon 24
22-11-2025 | 06:49
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "الاستقلال الحقيقي يوم تحرير الجنوب من رجس العدو الاسرائيلي وحماية السيادة والكرامة الوطنية من الانتهاكات والخروقات اليومية ووضع حد للعدوانية والهمجية الصهيونية التي تمادت في ممارساتها نتيجة المعايير المزدوجة والانحياز الواضح من المنظمة الدولية والمجتمع الدولي للعدو الاسرائيلي، مما سمح له بالتفلت من القانون والقرارات والمفاهيم".
وقال خلال مشاركته في حواجز المحبة في بلدة مرجعيون بمناسبة عيد الاستقلال: "احتفال ابناء الجنوب والمناطق الحدودية خاصة يؤكد ان ثباتهم في ارضهم عنوان لهوية الارض وتمسك بكل شبر من ارض الجنوب، وهذا ما يحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية انماء ودعم صمود الناس وعدم الاستمرار في سياسة التقصير وادارة الظهر لاحتياجات القرى والبلدات في الحافة الامامية الحياتية اليومية ولا يمكن التذرع بعدم توفر الامكانيات لان عجز الموازنة من اجل صمود ابناء القرى الحدودية فعل وطني".
الحكومة اللبنانية

المجتمع الدولي

قاسم هاشم

الاستقلال

الصهيونية

اللبنانية

الصهيوني

