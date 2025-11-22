هاشم: الاستقلال الحقيقي يوم تحرير الجنوب من رجس العدو الاسرائيلي

Advertisement

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" ان " الحقيقي يوم تحرير الجنوب من رجس العدو الاسرائيلي وحماية السيادة والكرامة الوطنية من الانتهاكات والخروقات اليومية ووضع حد للعدوانية والهمجية التي تمادت في ممارساتها نتيجة المعايير المزدوجة والانحياز الواضح من المنظمة الدولية والمجتمع الدولي للعدو الاسرائيلي، مما سمح له بالتفلت من القانون والقرارات والمفاهيم".وقال خلال مشاركته في حواجز المحبة في بلدة بمناسبة عيد الاستقلال: "احتفال ابناء الجنوب والمناطق الحدودية خاصة يؤكد ان ثباتهم في ارضهم عنوان لهوية الارض وتمسك بكل شبر من ارض الجنوب، وهذا ما يحمل مسؤولية انماء ودعم صمود الناس وعدم الاستمرار في سياسة التقصير وادارة الظهر لاحتياجات القرى والبلدات في الحافة الامامية الحياتية اليومية ولا يمكن التذرع بعدم توفر الامكانيات لان عجز الموازنة من اجل صمود ابناء القرى الحدودية فعل وطني".