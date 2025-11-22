Advertisement

لبنان

في هذا الموعد.. اجتماع سيعقد في بعبدا للكشف عن تفاصيل زيارة البابا

Lebanon 24
22-11-2025 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1445425-638994172868779659.jpg
Doc-P-1445425-638994172868779659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعقد اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة الاب الاقدس البابا لاون الرابع عشر ، مؤتمراً صحافياً الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني الجاري في قاعة الشرف في لواء الحرس الجمهوري في مبنى رقم 4 في القصر الجمهوري في بعبدا، وذلك لإطلاع المواطنين والإعلاميين على الترتيبات اللوجستية والأمنية والإعلامية المتعلقة بالاماكن التي سيزورها قداسة البابا وخطط السير على الطرق التي سوف يسلكها موكب قداسته خلال الأيام الثلاثة من زيارته.
Advertisement

ودعت اللجنة وسائل الاعلام إلى حضور هذا المؤتمر الذي سينقل مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.
مواضيع ذات صلة
تفاصيل جديدة عن زيارة البابا إلى لبنان
lebanon 24
22/11/2025 16:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل.. إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا إلى لبنان
lebanon 24
22/11/2025 16:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بري في بعبدا في هذا الموعد
lebanon 24
22/11/2025 16:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا موعد الكشف عن Galaxy S26
lebanon 24
22/11/2025 16:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لواء الحرس الجمهوري

القصر الجمهوري

اللجنة الرسمية

لواء الحرس

الرابع عشر

الجمهوري

بعبدا

القصر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2025-11-22
08:35 | 2025-11-22
08:27 | 2025-11-22
08:22 | 2025-11-22
08:20 | 2025-11-22
08:17 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24