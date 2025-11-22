في هذا الموعد.. اجتماع سيعقد في بعبدا للكشف عن تفاصيل زيارة البابا

Advertisement

تعقد المنظمة لزيارة الاب الاقدس البابا لاون ، مؤتمراً صحافياً الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني الجاري في قاعة الشرف في في مبنى رقم 4 في في ، وذلك لإطلاع المواطنين والإعلاميين على الترتيبات اللوجستية والأمنية والإعلامية المتعلقة بالاماكن التي سيزورها قداسة البابا وخطط السير على الطرق التي سوف يسلكها موكب قداسته خلال الأيام الثلاثة من زيارته.ودعت اللجنة وسائل الاعلام إلى حضور هذا المؤتمر الذي سينقل مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.