لبنان

هذا ما كشفته مصادر أميركية عن "حزب الله".. كلام جديد

Lebanon 24
22-11-2025 | 06:45
نشرت قناة "العربية" تقريراً جديداً، اليوم السبت، قالت فيه إنَّ العلاقات الأميركية - اللبنانية تعاني من أزمة مؤخراً، مشيرة إلى أن "إلغاء زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى العاصمة الأميركية واشنطن، شكل واجهة لهذه الأزمة".
التقرير يقول إنَّ "الإدارة الأميركية رأت منذ الصيف الماضي أن ما يحدث في لبنان سباق بين احتواء الدولة لحزب الله ونزع سلاحه من جهة، وبين إعادة حزب الله تمويل ذاته وبناء صفوفه"، وأضاف: "كانت تقديرات واشنطن منذ أشهر حذرة، وقد تحدّث مسؤولون أميركيون عن ضرورة أن يسارع لبنان إلى اتخاذ إجراءات عميقة تمنع حزب الله من استعادة قوّته، وتوسّطت واشنطن بين لبنان وإسرائيل من خلال اللجنة الخماسية، محاولة من جهة تهدئة المطالب الإسرائيلية المتصاعدة ومن جهة أخرى تشجيع اللبنانيين على القيام بالمزيد من العمل".
 

وأكمل: "أما الآن، فقد وصلت تقديرات الأميركيين إلى مرحلة جديدة وسط حملة عنيفة تتهم الدولة اللبنانية والجيش بالتقاعس عن القيام بواجباتهم. ولعل أسوأ ما تمّ الإعلان عنه في المرحلة الأخيرة كان بيان وزارة الخزانة الأميركية الذي قال إنه من شهر كانون الثاني 2025 حوّل فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني والمصنّف إرهابياً ما مجموعه مليار دولار إلى حزب الله وفي أغلب الأحيان عبر شركات الصرافة".
 

ونقل التقرير عن مصادر أميركية قولها إنَّ "حزب الله استعمل أشخاصاً من خارج الطائفة الشيعية وتنظيمه الحزبي لنقل الأسلحة والأموال إما عبر شركات استثمار أو شركات مالية أو حسابات شخصية".
 

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي إنَّ "الجيش اللبناني يقوم بعمليات نزع سلاح حزب الله، لكنه لا يملك قدرات كبيرة"، وأضاف: "ربما لا يقومون بما يكفي لنزع سلاح حزب الله، وما يحدث يساهم في إعادة تمكين حزب الله واستعادة قوّته".
 

وأكمل: "لقد شاهدنا في الفترة الأخيرة عمليات إعادة تسليح لحزب الله، ولم يتمّ المسّ بمخازن الأسلحة وحزب الله يتلقّى المزيد من السلاح من إيران. في المقابل، فإنَّ الولايات المتحدة قلقة من الوضع".
 

إلى ذلك، أكد المصدر أن واشنطن "تريد أن ترى سلاماً واستمرار وقف إطلاق النار"، وقال: "نحن نعمل على إدارة الوضع بين لبنان وإسرائيل، ونسهّل الاتصالات بين الطرفين من خلال اللجنة الخماسية والمعروفة ايضاً بالميكانيزم".
 

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن "تصاعد تسليح وتمويل حزب الله كان سبباً مباشراً في تصاعد الغارات الإسرائيلية، وأن الأميركيين عندما يتبلّغون معلومات من الطرف الإسرائيلي ينقلون هذه المعلومات إلى اللبنانيين"، وأضاف: "لكن في بعض الاحيان لا يكونون في المكان الصحيح ليقوموا بما عليهم، وأحياناً لا تكون لديهم القدرات، لذلك نرى الجيش الإسرائيلي يقوم بغارات".
 

كذلك، أكد تكثيف اجتماعات اللجنة الخماسية، مضيفاً أن الحوار مستمر، مشدداً على "أن الولايات المتحدة تتطلع إلى المستقبل، وتتابع العمل مع الجيش اللبناني، وتتابع تبادل المعلومات لنزع سلاح حزب الله، والحفاظ على وقف اطلاق النار"

