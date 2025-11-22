Advertisement

لبنان

سعد: الاستقلال الحقيقي يحتاج إلى إرادة صادقة لبناء دولة عادلة وقوية

Lebanon 24
22-11-2025 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1445427-638994177259929372.jpg
Doc-P-1445427-638994177259929372.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عايد النائب أسامة سعد اللبنانيين بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال، متمنّيًا أن "تُشكّل هذه المناسبة محطة لتعزيز الوحدة الوطنية ولمّ الشمل في مواجهة التحديات التي يمرّ بها الوطن".
Advertisement

وقال في بيان: "الاستقلال الحقيقي يحتاج إلى إرادة صادقة لبناء دولة عادلة وقوية تُصان فيها حقوق المواطنين وتُحترم فيها المؤسسات، كما يتطلّب موقفًا وطنيًا موحّدًا في مواجهة الاعتداءات الصهيونية المستمرة على لبنان وسيادته، في ظلّ استمرار احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية".

وشدّد على "التمسّك بخيار الصمود والعمل الجاد لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني نحو الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية".

وللمناسبة زار سعد، يرافقه وفد من التنظيم الشعبي الناصري ضريح الشهيد معروف سعد، حيث قرأوا الفاتحة عن روحه الطاهرة.

واستذكر "الدور الوطني للشهيد معروف سعد، الذي كرّس حياته للدفاع عن حقوق الشعب وكرامته، وكان من أبرز المناضلين من أجل الاستقلال الحقيقي والعدالة الاجتماعية"، مؤكّداً أنّ "إرثه النضالي ما زال مصدر إلهام في مواجهة تحديات الوطن".
مواضيع ذات صلة
كرامي: لإصلاح حقيقي يبني دولة قوية وعادلة
lebanon 24
22/11/2025 16:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة: اللبنانيون مدعوون للعيش معا في رعاية دولة قوية وعادلة
lebanon 24
22/11/2025 16:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: لبنان يسعى لبناء دولة قوية كخط دفاع أول لمواجهة الإرهاب
lebanon 24
22/11/2025 16:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: لبناء دولة قوية قادرة على حماية أرضها
lebanon 24
22/11/2025 16:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24

التنظيم الشعبي الناصري

الوحدة الوطنية

التنظيم الشعبي

أسامة سعد

الصهيونية

معروف سعد

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2025-11-22
08:35 | 2025-11-22
08:27 | 2025-11-22
08:22 | 2025-11-22
08:20 | 2025-11-22
08:17 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24