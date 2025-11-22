سعد: الاستقلال الحقيقي يحتاج إلى إرادة صادقة لبناء دولة عادلة وقوية

Advertisement

عايد النائب اللبنانيين بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال، متمنّيًا أن "تُشكّل هذه المناسبة محطة لتعزيز ولمّ الشمل في مواجهة التحديات التي يمرّ بها الوطن".وقال في بيان: " الحقيقي يحتاج إلى إرادة صادقة لبناء دولة عادلة وقوية تُصان فيها حقوق المواطنين وتُحترم فيها المؤسسات، كما يتطلّب موقفًا وطنيًا موحّدًا في مواجهة الاعتداءات المستمرة على وسيادته، في ظلّ استمرار احتلال أجزاء من الأراضي ".وشدّد على "التمسّك بخيار الصمود والعمل الجاد لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني نحو الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية".وللمناسبة زار سعد، يرافقه وفد من الشهيد ، حيث قرأوا الفاتحة عن روحه الطاهرة.واستذكر "الدور الوطني للشهيد معروف سعد، الذي كرّس حياته للدفاع عن حقوق الشعب وكرامته، وكان من أبرز المناضلين من أجل الاستقلال الحقيقي والعدالة الاجتماعية"، مؤكّداً أنّ "إرثه النضالي ما زال مصدر إلهام في مواجهة تحديات الوطن".