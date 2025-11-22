افرام: ما يجري اليوم يعيدني إلى مشهد عام 1973

Advertisement

وقال: "أعتبرُ موقف الرئيس بالغ الأهميّة. فهو توجّه إلى ليؤكّد أنّ الشرق الأوسط دخل مرحلة مختلفة كليًّا، تتقدّم فيها مفاهيم السلام والانفتاح والتكامل. ومسؤوليّتنا كلبنانيين كبيرة جدًّا، ولبنان جاهز ليس فقط لتسلّم النقاط الخمس، بل أيضًا للتأكيد أنّه لا سلاح متبقّي جنوب الليطاني. أنا من القائلين بضرورة أن نبلغ المجتمع الدولي استعدادنا لاستكمال النقاط المتبقّية، شرط أن يقدّم لنا الدعم والمساندة… وذلك مثلًا عبر عقد مؤتمر شرم شيخ جديد خاص بلبنان. فالآلية التي تحدّث عنها الرئيس تحمل دلالات عديدة، وقد تمتدّ من الميكانيزم إلى قوّات دوليّة مساندة للجيش اللبناني".وتساءل: "هل سنلتقط هذه المبادرة الدوليّة وندخل مسار الحياد الإيجابي للبنان؟ وإلّا نكون نقدّم الذريعة نفسها التي حصلت عام 1973، مع فارق أنّ المشهد اليوم يضع من جهة وسوريا من جهة أخرى، ما قد يقود إلى نهاية لبنان الـ1920 وسقوط حدوده. فهل سيلتقط " " هذه الفرصة ويهبط في مطار النجاة كحزب سياسي داخلي مجرد من السلاح، فعّال ومنظّم، بعيدًا من المشاريع العابرة للحدود؟".وتابع: "ما يجري اليوم يعيدني إلى مشهد عام 1973، يوم تعذّر على هنري كيسنجر الوصول إلى قصر بسبب الاحتجاجات قرب مطار ، فحطّ في ثم زار الرئيس سليمان فرنجية قبل أن يغادر إلى دمشق. يومها بدا وكأنّ القرار الدولي اقتنع بعجز الكيان اللبناني عن ضبط أمنه الداخلي، فتمّ تلزيمه إلى حافظ . ما نريده هو انتصار حضارة الحياة على الأفكار والمشاريع الأخرى، وأن ندخل بثبات في المرحلة الجديدة التي يشهدها الشرق الأوسط. لماذا نخجل من عرض فيديوهات تُظهر سيطرة الجيش على مواقع حزب الله في الجنوب ومصادرته السلاح؟ ولماذا كل هذا القلق المبالغ فيه من خطوة من شأنها أن تحمي الجميع؟".واعتبر أن "الجيش الأميركي ينظر إلى وكأنه الأخ الأصغر، وهو أنفق أكثر من 15 مليار لمساعدته، وما يقوم به اليوم يأتي ضمن إطار المساءلة والمتابعة لما يحصل، ذلك ان المطلوب منه كثير وأن يأخذ قرارات سريعة".أضاف:" يجب أن ننطلق نحو مرحلة مختلفة قد تُمهّد لوقف النار أو اتفاقات سلام في الشرق، ويجب أن نفعل كل ما فيه مصلحة للبنان و"اليوم العالم كلو سابقنا". وقال:"إذا تأخّرنا أكثر في الانضمام إلى مسار التغيرات في المنطقة، فقد "نتلزّم لحدا" وكلام طوم بارّاك أبرز دليل على ذلك. فالحرب إن وقعت هذه المرة، فقد تكون شبيهة بالسيناريو الذي حصل عام 1973، حينما تأكد المجتمع الدولي أن لبنان بحاجة إلى وصاية وهذه الكارثة الكبرى التي ستوصلنا إلى تغيير الكيان. لذلك أتمنّى أن يكون لدى الجميع وعيٌ كاف لحماية الكيان اللبناني، لأنّه مميّز بتنوّعه الطائفي. وأخشى أن تندلع الحرب إن لم نصل إلى مفاوضات، وهذه الأخيرة يجب أن تقودها الدولة بكل معنى الكلمة، لأني أشعر بالقلق من أن يعمد البعض إلى العرقلة حتى يصبح التفاوض ورقة في يد جهة أخرى".