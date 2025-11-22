الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيتي تهنئة إلى الرئيس عون بمناسبة عيد الاستقلال

Advertisement

بعث ملك سلمان بن عبدالعزيز آل ، برقية تهنئة إلى الرئيس ، مؤكداً أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الشقيق استمرار التقدم والازدهار.كما وبعث ولي السعودي بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس جوزاف عون، بمناسبة ذكرى .وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات للرئيس عون بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب لبنان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.