لبنان

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيتي تهنئة إلى الرئيس عون بمناسبة عيد الاستقلال

Lebanon 24
22-11-2025 | 07:25
بعث ملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس جوزاف عون، مؤكداً أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب لبنان الشقيق استمرار التقدم والازدهار.
كما وبعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس جوزاف عون، بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات للرئيس عون بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب لبنان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
