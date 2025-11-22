أحمد الحريري: للالتفاف حول رئاسة الجمهورية ورؤيتها لخلاص لبنان

كتب لـ" " عبر منصة "اكس": "خطاب الرئيس في ذكرى ، مطالعة وطنية بامتياز وضعت الاصبع على جراح اللبنانيين وحددت المسار المطلوب لخروج من نفقي والفتنة. كلنا دون استثناء مدعوون للالتفاف وراء رئاسة الجمهورية ورؤيتها لخلاص لبنان".

Advertisement