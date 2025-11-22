Advertisement

لبنان

أحمد الحريري: للالتفاف حول رئاسة الجمهورية ورؤيتها لخلاص لبنان

22-11-2025 | 09:10
 كتب  الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر منصة "اكس": "خطاب الرئيس العماد جوزاف عون في ذكرى الاستقلال، مطالعة وطنية بامتياز وضعت الاصبع على جراح اللبنانيين وحددت المسار المطلوب لخروج لبنان من نفقي الاحتلال والفتنة. كلنا دون استثناء مدعوون للالتفاف وراء رئاسة الجمهورية ورؤيتها لخلاص لبنان".
