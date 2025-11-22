Advertisement

لبنان

الحجار التقى مسؤولين فرنسيين.. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
22-11-2025 | 09:40
عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في إطار زيارته فرنسا، سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الفرنسيين، بحضور سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر.
استهل الوزير الحجار لقاءاته باجتماع مع الأمين العام لوزارة الداخلية الفرنسية Hugues Moutouh، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي في الملفات الأمنية ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.


كما التقى قائد شرطة باريس Le préfet de police Patrice Faure، وجرى عرض لتجربة شرطة باريس في إدارة الأمن والتنسيق بين مختلف الوحدات، لا سيما في حالات الطوارئ والأزمات، وتم التطرق إلى القضايا التي تهم الجالية اللبنانية في باريس.


وفي اجتماع مع مدير مديرية التعاون الأمني الدولي Georges Salinas (DCIS)، تم البحث في آليات التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية اللبنانية، لاسيما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.


كما التقى الوزير الحجار مدير المجلس الوطني للأنشطة الأمنية الخاصة David Clavière (CNAPS)، وتم التداول في إمكانات التعاون في تنظيم قطاع الأمن الخاص ومراقبة عمل الشركات الأمنية، بالإستفادة من التجربة الفرنسية الرائدة في هذا المجال.
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24