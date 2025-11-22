مرقص: محاكمة الإعلاميين حصرا أمام محكمة المطبوعات

Advertisement

صدر عن المحامي البيان التالي: "يعيد وزير الإعلام التأكيد أن محاكمة الاعلاميين والصحافيين تكون حصراً أمام ، باعتبارها المرجع الوحيد المختص بقضايا الصحافة عملاً بالقوانين المرعية الاجراء، وقد سبق له أن اجتمع تكراراً لهذه الغاية مع معالي وزير العدل المحامي مشكوراً ومع أهل المهنة للتشديد على الآلية المذكورة".وفي سياق منفضل، كتب عبر "إكس": "في عيد نجدد التزامنا رسالة الدولة والمؤسسات، وحق اللبنانيين في وطن يليق بتضحياتهم. فلنجعل من الوحدة قوة، ومن الحرية مسؤولية، ومن الإعلام مساحة تجمع ولا تفرّق. كل عام ولبنان أكثر صمودًا وازدهارًا".