مرقص: محاكمة الإعلاميين حصرا أمام محكمة المطبوعات

22-11-2025 | 09:30
صدر عن وزير الإعلام المحامي بول مرقص البيان التالي:  "يعيد وزير الإعلام التأكيد أن محاكمة الاعلاميين والصحافيين تكون حصراً أمام محكمة المطبوعات، باعتبارها المرجع الوحيد المختص بقضايا الصحافة عملاً بالقوانين المرعية الاجراء، وقد سبق له أن اجتمع تكراراً لهذه الغاية مع معالي وزير العدل المحامي عادل نصار مشكوراً ومع أهل المهنة للتشديد على الآلية المذكورة".
وفي سياق منفضل، كتب مرقص عبر "إكس": "في عيد الاستقلال نجدد التزامنا رسالة الدولة والمؤسسات، وحق اللبنانيين في وطن يليق بتضحياتهم. فلنجعل من الوحدة قوة، ومن الحرية مسؤولية، ومن الإعلام مساحة تجمع ولا تفرّق. كل عام ولبنان أكثر صمودًا وازدهارًا".
