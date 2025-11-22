Advertisement

لبنان

شحادة وضع إكليلاً من الزهر على نصب الشهيد رينيه معوض باسم الجمهورية اللبنانية

22-11-2025 | 09:47
 وضع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة باسم الجمهورية اللبنانية إكليلاً من الزهر على نصب الرئيس الشهيد رينيه معوض
وخلال المراسم  عزفت ثلة من الجيش اللبناني النشيد الوطني، في حضور نجل الرئيس الشهيد النائب ميشال معوض وعائلته وحشد من الفاعليات السياسية.

وأكد شحادة أن "هذه الذكرى هي السادسة والثلاثون لاستشهاد من آمن باتفاق الطائف سبيلاً لإنهاء الحرب، ومن آمن ببناء جمهورية ديمقراطية، سيدة، وقوية من خلال تطبيق الدستور".




















