شحادة وضع إكليلاً من الزهر على نصب الشهيد رينيه معوض باسم الجمهورية اللبنانية

وضع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة باسم إكليلاً من الزهر على نصب الرئيس الشهيد رينيه .وخلال المراسم عزفت ثلة من النشيد الوطني، في حضور نجل الرئيس الشهيد النائب ميشال معوض وعائلته وحشد من الفاعليات السياسية.وأكد شحادة أن "هذه الذكرى هي السادسة والثلاثون لاستشهاد من آمن باتفاق سبيلاً لإنهاء الحرب، ومن آمن ببناء ديمقراطية، سيدة، وقوية من خلال تطبيق ".