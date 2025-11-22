حملة طبية وتبرعات من الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل للأسر النازحة من قرى الخط الأزرق



أعلنت اليونيفيل، في بيان، أن فريق التعاون المدني العسكري في القطاع لليونيفيل، نظم وبالتعاون مع بلديات قضاء صور دبوق، حملة طبية للسكان من منطقة الخط الأزرق الذين ما زالوا يقيمون في حرم صور.

الأطباء الإيطاليون أجروا الفحوصات وقدّموا الأدوية لأكثر من مئة شخص من النساء والرجال والأطفال الذين اضطروا لترك منازلهم منذ نحو عامين.





كما شارك قائد القطاع الغربي، الجنرال دايفيد كولوسي، في مقر اتحاد بلديات قضاء صور، في عملية تسليم مواد مدرسية لرؤساء بلديات خمسة قرى تقع على الخط الأزرق وهي: الضهيرة، يارين، البستان، مروحين ومزرعة الزلّوطية. وحضر أيضاً عدد من الفاعليات وممثلو ، الشريك الأساسي لليونيفيل في بناء استقرار مستدام.





تشمل التبرعات حقائب مدرسية وأقلاماً ودفاتر، بما يساعد العائلات على تأمين حاجيات أبنائها التعليمية في ظل ارتفاع الأسعار.





وقد اختتم فريق التعاون المدني العسكري في الأيام الماضية تبرعاً لمهنية ، حيث وفّر مدير مهنية حناوية الرسمية طابق خاص لاستقبال الصفوف النازحة من بلدة عيتا الشعب. بالتوازي، تواصل الكتيبة توزيع أدوية وتجهيزات طبية على نحو عشر مؤسسات صحية دعماً للفئات الأكثر ضعفاً.





وأوضحت اليونيفيل أن "الدعم المباشر في مجالي الصحة والتعليم يمثل محوراً أساسياً لعمل القطاع الغربي ووحداته"، وأنها تواصل يومياً عملها في "دعم سلطات وسكانه، كما تسيّر إلى جانب الجيش اللبناني دوريات يومية في الجنوب، وتعمل على مراقبة وتوثيق أي خروق محتملة للقرار 1701".