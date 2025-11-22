27
لبنان
حملة طبية وتبرعات من الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل للأسر النازحة من قرى الخط الأزرق
Lebanon 24
22-11-2025
|
10:20
A-
A+
أعلنت اليونيفيل، في بيان، أن فريق التعاون المدني العسكري
الإيطالي
في القطاع
الغربي
لليونيفيل، نظم وبالتعاون مع
رئيس اتحاد
بلديات قضاء صور
السيد حسن
دبوق، حملة طبية للسكان
النازحين
من منطقة الخط الأزرق الذين ما زالوا يقيمون في حرم
الجامعة اللبنانية في
صور.
الأطباء الإيطاليون أجروا الفحوصات وقدّموا الأدوية لأكثر من مئة شخص من النساء والرجال والأطفال الذين اضطروا لترك منازلهم منذ نحو عامين.
كما شارك قائد القطاع الغربي، الجنرال دايفيد كولوسي، في مقر اتحاد بلديات قضاء صور، في عملية تسليم مواد مدرسية لرؤساء بلديات خمسة قرى تقع على الخط الأزرق وهي: الضهيرة، يارين، البستان، مروحين ومزرعة الزلّوطية. وحضر أيضاً عدد من الفاعليات وممثلو
الجيش اللبناني
، الشريك الأساسي لليونيفيل في بناء استقرار مستدام.
تشمل التبرعات حقائب مدرسية وأقلاماً ودفاتر، بما يساعد العائلات على تأمين حاجيات أبنائها التعليمية في ظل ارتفاع الأسعار.
وقد اختتم فريق التعاون المدني العسكري في الأيام الماضية تبرعاً لمهنية
عيتا الشعب
، حيث وفّر مدير مهنية حناوية الرسمية طابق خاص لاستقبال الصفوف النازحة من بلدة عيتا الشعب. بالتوازي، تواصل الكتيبة
الإيطالية
توزيع أدوية وتجهيزات طبية على نحو عشر مؤسسات صحية دعماً للفئات الأكثر ضعفاً.
وأوضحت اليونيفيل أن "الدعم المباشر في مجالي الصحة والتعليم يمثل محوراً أساسياً لعمل القطاع الغربي ووحداته"، وأنها تواصل يومياً عملها في "دعم سلطات
جنوب لبنان
وسكانه، كما تسيّر إلى جانب الجيش اللبناني دوريات يومية في الجنوب، وتعمل على مراقبة وتوثيق أي خروق محتملة للقرار 1701".
الجامعة اللبنانية في
الجامعة اللبنانية
جامعة اللبنانية
الجيش اللبناني
عيتا الشعب
رئيس اتحاد
جنوب لبنان
