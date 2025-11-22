Advertisement

لبنان

بيان صادر عن عائلة نوح زعيتر: لا يترتب في ذمّته أي دَين أو دم

Lebanon 24
22-11-2025 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1445494-638994297882249234.jpg
Doc-P-1445494-638994297882249234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توجهت عائلة نوح زعيتر في بيان "بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى جميع الذين عبّروا عن تضامنهم ووقوفهم الأخوي والإنساني معنا في هذه المرحلة الدقيقة، وتقدّر عالياً مواقفهم التي تعكس أصالة أبناء منطقتنا وصدق انتمائهم للحق والعدالة".
Advertisement

وأكدت العائلة "وبصورة قاطعة، أنّ السيّد نوح زعيتر لا يترتب في ذمّته أي دَين أو دم، وترفض بشكل مطلق تحميله أو تحميل العائلة أي مسؤولية عن أفعال أو جرائم لم يرتكبها. كما نرفض تبنّي أو اعتبار أي تصريحات — صادرة عن أشخاص عاديين أو محامين أو أي جهات مهما كانت — على أنها تعبّر عن موقف العائلة أو تمثلها من قريب أو بعيد. ونعتبر أن ما يصدر عن تلك الأطراف لا يعدو كونه محاولات استثمار سياسي أو إعلامي أو مصلحي، لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.
 
وأضافت: "إذ نؤكد ثقتنا الكاملة بقائد الجيش وقيادة المؤسسة العسكرية وفرع التحقيق، فإننا نعتبر أن القانون هو المرجع الأول والأخير، وأنّ الاحتكام إليه واجب على الجميع دون استثناء، بعيداً عن أي ضغوط أو حملات تشويه أو تضليل. كما نثمّن دور المؤسسة العسكرية التي كانت وما زالت الضمانة الوطنية الأساسية، ونثق بحكمتها وتعاطيها المهني مع هذا الملف".

كما تجدد العائلة ثقتها الراسخة بالقضاء اللبناني، الذي نعتبره الركيزة الأساسية لإحقاق الحق وكشف الملابسات والوصول إلى الأحكام العادلة. ونؤمن بأن القضاء، بما يمتاز به من استقلالية ومهنية، سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ويضمن أن تكون العدالة هي الحكم الفصل.

وبالتوازي، نُشير إلى أنّ القضية المطروحة تتجاوز ما يتم تداوله في الإعلام عن موضوعات تتعلق بزراعة أو ترويج مواد ممنوعة، إذ تتشابك مع مصالح وجهات سياسية وطائفية متعدّدة تحاول استغلالها وتوظيفها بما يخدم أجنداتها.

ولفتت "إلى أنّ أي تعرّض للسيّد نوح زعيتر في مكان توقيفه، يجعل قيادة الجيش الجهة المختصة والوحيدة المسؤولة قانونياً وأخلاقياً عن سلامته الجسدية والمعنوية. ونحن نثق بقدرة المؤسسة العسكرية على حماية جميع الموقوفين وصون العدالة واحترام المعايير القانونية والإنسانية".

ختاماً، تؤكد العائلة التزامها التام بالدولة ومؤسساتها وبالقانون والقضاء، وحرصها على أن يسلك هذا الملف مساره القانوني السليم، بعيداً عن الشائعات والمزايدات والتأويلات، وصولاً إلى إظهار الحقيقة كاملة غير مجتزأة.
مواضيع ذات صلة
بيان للجيش بعد توقيف نوح زعيتر
lebanon 24
23/11/2025 11:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عن توقيت توقيف نوح زعيتر
lebanon 24
23/11/2025 11:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ملفٌ جديد قد يطال نوح زعيتر
lebanon 24
23/11/2025 11:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا حصل قبل توقيف نوح زعيتر؟
lebanon 24
23/11/2025 11:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العسكرية

قيادة الجيش

قائد الجيش

القضاء

التزام

لبنان

زعيتر

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
04:00 | 2025-11-23
03:48 | 2025-11-23
03:36 | 2025-11-23
03:33 | 2025-11-23
03:30 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24