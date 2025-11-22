Advertisement

لبنان

اعتصام سائقي الميني باص في طرابلس احتجاجاً على التعديات

Lebanon 24
22-11-2025 | 11:09
Doc-P-1445502-638994318007416369.jpg
Doc-P-1445502-638994318007416369.jpg photos 0
نفّذ أصحاب الميني باص الشرعي وقفة احتجاجية في ساحة عبد الحميد كرامي النور، اعتراضاً على ما يتعرّضون له من تعديات متكررة على خط بيروت طرابلس وبالعكس، وعلى مختلف الطرق اللبنانية.
وشهد التحرك مشاركة اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي وعدد من النقابات.

وصرّح رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، النقيب شادي السيد، مؤكداً أنّ سائقي الميني باص يواجهون يومياً سلسلة اعتداءات ومضايقات على الطرقات، ومزاحمة غير شرعية من قبل سائقين يعملون بسيارات مخالِفة أو غير مسجلة، فضلاً عن سيارات الأرقام المكررة والسائقين الأجانب، ما يجعل السائق العمومي بلا حماية فعلية، في ظل غياب الرقابة على المخالفات.

ووجّه السيد رسالة إلى وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، مذكّراً بأن الوزارة سبق أن أوقفت انتشار الأكشاك العشوائية على الطرق خصوصاً في الشمال.
وتعمل على تنظيم محطات تعبئة الغاز السائل. وطالب بأن يشمل هذا التشدد قطاع النقل، عبر وضع حد للتعديات وضبط الفوضى تحت سقف القانون.

وأشار إلى أن أصحاب الميني باص يلتزمون بدفع الرسوم المتوجبة عليهم ويشترون آليات حديثة، ويتحمّلون كلفة الفواتير والخدمات الرسمية، لكنهم رغم ذلك يتكبدون خسائر يومية تتراكم من دون معالجة.
 وأوضح أن تحرك اليوم يحمل طابعاً تحذيرياً، محذراً من اللجوء إلى قطع طريق بيروت الدولية وطرابلس الدولية في حال بقي الوضع على ما هو عليه، داعياً الحكومة إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية.
 
04:24 | 2025-11-23
04:00 | 2025-11-23
03:48 | 2025-11-23
03:36 | 2025-11-23
03:33 | 2025-11-23
03:30 | 2025-11-23
