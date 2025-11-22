اعتصام سائقي الميني باص في طرابلس احتجاجاً على التعديات

Advertisement

نفّذ أصحاب الميني باص الشرعي وقفة احتجاجية في ساحة كرامي النور، اعتراضاً على ما يتعرّضون له من تعديات متكررة على خط وبالعكس، وعلى مختلف الطرق .وشهد التحرك مشاركة اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في وعدد من النقابات.وصرّح نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، النقيب شادي السيد، مؤكداً أنّ سائقي الميني باص يواجهون يومياً سلسلة اعتداءات ومضايقات على الطرقات، ومزاحمة غير شرعية من قبل سائقين يعملون بسيارات مخالِفة أو غير مسجلة، فضلاً عن سيارات الأرقام المكررة والسائقين الأجانب، ما يجعل السائق العمومي بلا حماية فعلية، في ظل غياب الرقابة على المخالفات.ووجّه السيد رسالة إلى العميد أحمد ، مذكّراً بأن الوزارة سبق أن أوقفت انتشار الأكشاك العشوائية على الطرق خصوصاً في .وتعمل على تنظيم محطات تعبئة السائل. وطالب بأن يشمل هذا التشدد قطاع النقل، عبر وضع حد للتعديات وضبط الفوضى تحت سقف القانون.وأشار إلى أن أصحاب الميني باص يلتزمون بدفع الرسوم المتوجبة عليهم ويشترون آليات حديثة، ويتحمّلون كلفة الفواتير والخدمات الرسمية، لكنهم رغم ذلك يتكبدون خسائر يومية تتراكم من دون معالجة.وأوضح أن تحرك اليوم يحمل طابعاً تحذيرياً، محذراً من اللجوء إلى قطع طريق وطرابلس الدولية في حال بقي الوضع على ما هو عليه، داعياً الحكومة إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية.