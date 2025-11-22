Advertisement

لبنان

أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
22-11-2025 | 11:10
A-
A+
Doc-P-1445504-638994320052146194.png
Doc-P-1445504-638994320052146194.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مواطنون في بيروت، مساء اليوم، عن سماع دوي انفجارات قوية وصلت أصداؤها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
Advertisement
 
 
وذكرت المعلومات أن سبب الأصوات القوية هو مفرقعات جرى إطلاقها ضمن بيروت.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": أصوات تفجيرات تسمع في مدينة طرابلس مصدرها حقل رماية تربل
lebanon 24
23/11/2025 11:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات انفجارات تُسمع في الناقورة.. هذا مصدرها
lebanon 24
23/11/2025 11:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات انفجارات تُسمع في الجنوب.. هذا مصدرها
lebanon 24
23/11/2025 11:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات تُسمع في طرابلس وضواحيها.. هذا مصدرها
lebanon 24
23/11/2025 11:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
04:00 | 2025-11-23
03:48 | 2025-11-23
03:36 | 2025-11-23
03:33 | 2025-11-23
03:30 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24