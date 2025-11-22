افتتاح متحف الاستقلال في قلعة راشيا برعاية رئيس الجمهورية ممثلا بالسيدة الأولى

Advertisement

افتتحت بلدية راشيا الوادي، بهبة من مؤسسة بن طلال الإنسانية ومبادرة ليلى الصلح حمادة، متحف في قلعة راشيا، بحضور ممثلة رئيس الجمهورية السيدة الأولى نعمت عون وكوكبة من المسؤولين والفاعليات.شارك في الحفل مجلس النواب الأسبق إيلي الفرزلي، وزيرة التربية ريما كرامي، وزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة السياحة لورا الخازن ، وزيرة البيئة تمارا الزين، النائب ووفد من النواب ومسؤولين نقابيين ومحليين، إلى جانب قادة دينيين وممثل .تضمّن الافتتاح جولة في أجنحة المتحف وشرحاً للتقنيات الصوتية والمرئية والأقسام التاريخية قدمه عبد السلام ماريني ممثل مؤسسة الوليد بن طلال، وزار الحضور الغرف التي سجنت فيها شخصية الاستقلال قبل بدء الكلمات الرسمية.ركّز خطاب رئيس بلدية راشيا على قيمة الاستقلال وتراث القلعة ودور المتحف في نقل ذاكرة 1943 إلى الأجيال، مؤكداً أن استعادة هذا المكان واجب يحفظ الموروث الوطني ويعزز الوحدة.شكر النائب وائل السيدة الأولى ومؤسسة الوليد بن طلال، وأشاد بدور ليلى الصلح حمادة في إعادة الحياة للقلعة، داعياً إلى تحويل المتحف إلى مقصد تربوي لطلاب بالتنسيق مع وزارات الثقافة والتربية ومؤسسة الهبة.أوضح وزير الثقافة غسان سلامة أن إحياء الموقع يذكّر اللبنانيين بأن الاستقلال انتُزع بالتضحيات، وأعلن عن خطط لتفعيل دور الوزارة في الحفاظ على المتاحف وطنياً، بما في ذلك وضع مشروع تشكيل الهيئة للمتاحف على طاولة .في كلماتها، رأت ليلى الصلح حمادة أن المتحف ليس مشروعاً سياحياً فحسب بل «واجباً وطنياً» يقي من النسيان، فيما شددت وزيرة السياحة على المكانة الرمزية لراشيا ودورها في تعزيز السياحة والتنمية المحلية.اختتم الحفل بدعوات إلى الحفاظ على ذاكرة الاستقلال وتطوير مرافق راشيا الثقافية والسياحية، مع تأكيد على أن المتحف يمثل نقطة التقاء للتاريخ والهوية الوطنية.