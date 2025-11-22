Advertisement

لبنان

تدابير سير في بيروت غدًا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-11-2025 | 11:26
أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلـي عن تدابير سير في بيروت، غدًا الأحد.
وجاء في بلاغ صادر عنها:" بتاريخ 23-11-2025 ستقيم جمعية بيروت ماراتون “سباق السيّدات” لمسافة 5 كلم في مدينة بيروت، انطلاقًا من شارع المير عبد المجيد إرسلان، وصولًا إلى الواجهة البحرية. ويقدّر عدد المشاركين بحوالى 10000 عدّاء وعدّاءة.

لذلك، سيتمّ إقفال المسلك المذكور اعتبارًا من الساعة 7.30 ولغاية الانتهاء".

أضاف البلاغ:" بتاريخ 23-11-2025، سيقيم الاتّحاد اللبناني للدرّاجات “سباق كأس الاستقلال لعام 2025” وذلك في منطقة مارينا – ضبية، بين مسبح غولدن بيتش وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن – ضبية على الطريق البحري، وعلى عدّة دورات".

وطلبت من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
