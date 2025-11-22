تدابير سير في بيروت غدًا.. إليكم التفاصيل

Advertisement

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلـي عن تدابير سير في ، غدًا الأحد.وجاء في بلاغ صادر عنها:" بتاريخ 23-11-2025 ستقيم ماراتون “سباق السيّدات” لمسافة 5 كلم في مدينة بيروت، انطلاقًا من شارع إرسلان، وصولًا إلى الواجهة البحرية. ويقدّر عدد المشاركين بحوالى 10000 عدّاء وعدّاءة.لذلك، سيتمّ إقفال المسلك المذكور اعتبارًا من الساعة 7.30 ولغاية الانتهاء".أضاف البلاغ:" بتاريخ 23-11-2025، سيقيم الاتّحاد اللبناني للدرّاجات “سباق كأس لعام 2025” وذلك في منطقة مارينا – ضبية، بين مسبح وثكنة اللواء – ضبية على ، وعلى عدّة دورات".وطلبت من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.