لبنان

وزير الدفاع يشيد بتضحيات الجيش ودوره في حفظ الأمن

Lebanon 24
22-11-2025 | 12:00
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه في اليرزة اليوم، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي قدّم له التهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.
وأشاد اللواء منسى بجهود المؤسسة العسكرية، وعلى رأسها العماد هيكل، مثنيًا على التضحيات التي يبذلها الضباط والعسكريون في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، وتنفيذ القرارات الدولية وقرارات الحكومة اللبنانية بمهنية عالية، رغم الإمكانات المتواضعة المتاحة.
 
