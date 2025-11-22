Advertisement

لبنان

بلدية حلبا: تعاون كامل من وزير الأشغال وتجاوب مع احتياجات الأهالي

Lebanon 24
22-11-2025 | 12:03
A-
A+

Doc-P-1445530-638994351672498872.png
Doc-P-1445530-638994351672498872.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اكد رئيس بلدية حلبا عبد الحميد أحمد الحلبي أن "الإنصاف يقتضي الاعتراف بالدور الإيجابي الذي قام به وزير الأشغال العامة والنقل المهندس فايز رسامني، تجاه حلبا وعكار، حيث لمسنا منه كل اهتمام ومتابعة”.
Advertisement

وقال الحلبي: “لمسنا من معالي الوزير كل تجاوب مع الطلبات التي قدّمناها، من مشاريع الطرقات والبنى التحتية، إلى متابعة ملف ترميم مبنى سراي حلبا عبر بناء جزء إضافي لخدمة الإدارات الرسمية والمواطنين. وقد تمّ رصد الأموال اللازمة لعدد من المشاريع التي طُرحت باسم أهالي المنطقة”.

وأضاف: “لم نطرق باب الوزير رسامني يومًا إلّا وكان مفتوحًا أمامنا، متفهّمًا لكل احتياجاتنا، ومساندًا لكل طلباتنا. ومن واجبي كرئيس بلدية أن أشهد بالحق، وأن أقدّر كل من وقف إلى جانب حلبا وعكار بعملٍ وإنجازٍ لا بشعارات. ونتمنى جميعًا تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية”.

وختم الحلبي: “نأمل أن تبقى المصلحة العامة فوق أي سجال، وأن تستمر الوزارة بدعم مشاريعنا لما فيه خير حلبا وأهلها”. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
ورشة للصليب الأحمر في حلبا لتقييم الاحتياجات الصحية للبلديات
lebanon 24
23/11/2025 11:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية حلبا كرمت مدير التعليم الابتدائي في وزارة التربية
lebanon 24
23/11/2025 11:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية بر الياس تثمن متابعة وزير الأشغال لتأهيل الطرق ومشاريع التجميل في المنطقة
lebanon 24
23/11/2025 11:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الاقتصاد الروسي يلبي احتياجات الجيش بالكامل
lebanon 24
23/11/2025 11:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارات الرسمية

الوكالة الوطنية

عبد الحميد أحمد

فايز رسامني

أحمد الحلبي

عبد الحميد

حلبي

عكار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
04:00 | 2025-11-23
03:48 | 2025-11-23
03:36 | 2025-11-23
03:33 | 2025-11-23
03:30 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24