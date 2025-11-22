بلدية حلبا: تعاون كامل من وزير الأشغال وتجاوب مع احتياجات الأهالي

Advertisement

اكد رئيس بلدية الحلبي أن "الإنصاف يقتضي الاعتراف بالدور الإيجابي الذي قام به وزير الأشغال العامة والنقل المهندس ، تجاه حلبا وعكار، حيث لمسنا منه كل اهتمام ومتابعة”.وقال الحلبي: “لمسنا من معالي الوزير كل تجاوب مع الطلبات التي قدّمناها، من مشاريع الطرقات والبنى التحتية، إلى متابعة ملف ترميم مبنى سراي حلبا عبر بناء جزء إضافي لخدمة والمواطنين. وقد تمّ رصد الأموال اللازمة لعدد من المشاريع التي طُرحت باسم أهالي المنطقة”.وأضاف: “لم نطرق باب الوزير رسامني يومًا إلّا وكان مفتوحًا أمامنا، متفهّمًا لكل احتياجاتنا، ومساندًا لكل طلباتنا. ومن واجبي كرئيس بلدية أن أشهد بالحق، وأن أقدّر كل من وقف إلى جانب حلبا وعكار بعملٍ وإنجازٍ لا بشعارات. ونتمنى جميعًا تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية”.وختم الحلبي: “نأمل أن تبقى المصلحة العامة فوق أي سجال، وأن تستمر الوزارة بدعم مشاريعنا لما فيه خير حلبا وأهلها”. (الوكالة الوطنية)