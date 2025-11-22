Advertisement

لبنان

بلدية العباسية: مشروع تعبيد الطرق ثمرة شراكة مسؤولة لتحسين الخدمات

Lebanon 24
22-11-2025 | 12:18
أعلن رئيس بلدية العباسية الدكتور حبيب عجمي أن فرقا من وزارة الأشغال العامة ومجلس الجنوب عملت على تعبيد طرقات البلدة بعد معالجة عدد من الحفر فيها.

وقال عجمي إن "الدور الاساسي يعود لوزير الأشغال العامة فايز رسامني ومدير مكتب وزارة الأشغال في  الجنوب هيثم بزي، والى رئيس مجلس الجنوب السيد هاشم حيدر ومدير مكتب صور في مجلس الجنوب المهندس حسن هاني، فنشكر جهودهم، وبالتالي أثبتوا مرة بعد مرة أنّهم الأقرب إلى هموم الناس واحتياجاتهم. فحضورهم الدائم في دعم مشاريع البنى التحتية، وحرصهم على تلبية مطالب البلديات، يعكسان التزامًا صادقًا تجاه الجنوب وأهله".
وأكد أن "هذا المشروع ليس مجرد تعبيد طريق، بل هو ثمرة تعاون ومسؤولية ودليل على رؤية واضحة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات لتحسين نوعية حياة المواطنين". (الوكالة الوطنية)
