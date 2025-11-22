Advertisement

لبنان

مسعد: نصرّ على بناء دولة عادلة وقادرة لا تهتز أمام الصفقات والنفوذ

Lebanon 24
22-11-2025 | 13:04
كتب النائب شربل مسعد عبر منصة "اكس": "بمناسبة عيد الاستقلال، نجدد إيماننا بلبنان الوطن والرسالة، ونحيّي جيشنا اللبناني الذي يثبت، في كلّ يوم، أنه صمّام الأمان في هذه الظروف العصيبة. وعلى درب الاستقلال، نُصرّ على بناء دولةٍ حقيقية، عادلةٍ وقادرة، لا تهتزّ أمام الصفقات ولا تنحني أمام النفوذ. لبنان باقٍ... والدولة ستنهض، مهما ارتفع الضجيج".
هنأ النائب فؤاد مخزومي اللبنانيين بالذكرى ال 82 للاستقلال وكتب عبر "اكس": 

"الاستقلال الحقيقي لا يكتمل إلا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وضمان حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، وتنفيذ القرارات الدولية ولا سيّما القرار 1701 بما يشمل نزع سلاح جميع الميليشيات. الالتزام بالسيادة والأمن يترافق مع ضرورة المضي قدمًا في الإصلاحات المالية الشاملة بما يعيد الثقة ويعزز استقرار الدولة ومؤسساتها. فاستقلال لبنان هو مسؤولية جماعية، ولن يتحقق إلا عبر دولة قوية، عادلة، وشفافة، قادرة على حماية مواطنيها وضمان مستقبل مزدهر لهم"
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24