لبنان
مسعد: نصرّ على بناء دولة عادلة وقادرة لا تهتز أمام الصفقات والنفوذ
Lebanon 24
22-11-2025
|
13:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب شربل مسعد عبر منصة "اكس": "بمناسبة عيد
الاستقلال
، نجدد إيماننا بلبنان الوطن والرسالة، ونحيّي جيشنا اللبناني الذي يثبت، في كلّ يوم، أنه صمّام الأمان في هذه الظروف العصيبة. وعلى درب الاستقلال، نُصرّ على بناء دولةٍ حقيقية، عادلةٍ وقادرة، لا تهتزّ أمام الصفقات ولا تنحني أمام النفوذ.
لبنان
باقٍ... والدولة ستنهض، مهما ارتفع الضجيج".
هنأ
النائب فؤاد مخزومي
اللبنانيين بالذكرى ال 82 للاستقلال وكتب عبر "اكس":
"الاستقلال الحقيقي لا يكتمل إلا ببسط
سلطة الدولة
على كامل أراضيها، وضمان حصرية السلاح بيد
الجيش اللبناني
، وتنفيذ
القرارات الدولية
ولا سيّما القرار 1701 بما يشمل نزع سلاح جميع الميليشيات. الالتزام بالسيادة والأمن يترافق مع ضرورة المضي قدمًا في الإصلاحات المالية الشاملة بما يعيد الثقة ويعزز استقرار الدولة ومؤسساتها. فاستقلال لبنان هو مسؤولية جماعية، ولن يتحقق إلا عبر دولة قوية، عادلة، وشفافة، قادرة على حماية مواطنيها وضمان مستقبل مزدهر لهم"
سعد: الاستقلال الحقيقي يحتاج إلى إرادة صادقة لبناء دولة عادلة وقوية
فضل الله: لبناء دولة قوية قادرة على حماية أرضها
سلام: لا استقلال تام بلا دولة سيّدة وقادرة
الشرع أمام قمة المناخ: قادرون على تخطي التحديات والتوجه نحو البناء
النائب فؤاد مخزومي
القرارات الدولية
الجيش اللبناني
فؤاد مخزومي
سلطة الدولة
دولة عادلة
الدولة على
الاستقلال
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
04:24 | 2025-11-23
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
04:00 | 2025-11-23
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
03:48 | 2025-11-23
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
03:36 | 2025-11-23
رجي: هنالك وضع مستجد في المنطقة وعلى لبنان الإستفادة منه قبل فوات الأوان
رجي: هنالك وضع مستجد في المنطقة وعلى لبنان الإستفادة منه قبل فوات الأوان
03:33 | 2025-11-23
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
16:16 | 2025-11-22
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
11:10 | 2025-11-22
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
12:07 | 2025-11-22
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
14:46 | 2025-11-22
04:24 | 2025-11-23
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
04:00 | 2025-11-23
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
03:48 | 2025-11-23
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
03:36 | 2025-11-23
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
03:33 | 2025-11-23
رجي: هنالك وضع مستجد في المنطقة وعلى لبنان الإستفادة منه قبل فوات الأوان
03:30 | 2025-11-23
"العنف" خلف الشاشة: تصاعد العنف الرقمي ضد النساء ومعركة تشريع قانون يوقف الإفلات
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
