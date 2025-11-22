مسعد: نصرّ على بناء دولة عادلة وقادرة لا تهتز أمام الصفقات والنفوذ

كتب النائب شربل مسعد عبر منصة "اكس": "بمناسبة عيد ، نجدد إيماننا بلبنان الوطن والرسالة، ونحيّي جيشنا اللبناني الذي يثبت، في كلّ يوم، أنه صمّام الأمان في هذه الظروف العصيبة. وعلى درب الاستقلال، نُصرّ على بناء دولةٍ حقيقية، عادلةٍ وقادرة، لا تهتزّ أمام الصفقات ولا تنحني أمام النفوذ. باقٍ... والدولة ستنهض، مهما ارتفع الضجيج".

