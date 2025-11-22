Advertisement

لبنان

بلدية برج رحال: اتخاذ إجراءات نظامية ضد أي مخالفة غذائية

Lebanon 24
22-11-2025 | 13:09
A-
A+
Doc-P-1445557-638994391577485029.jpg
Doc-P-1445557-638994391577485029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت بلدية برج رحال، في بيان، أن فرق الرقابة التابعة لها تتابع أعمال التفتيش على المواد الغذائية في المحال التجارية  التي تقع ضمن نطاقها، للتأكد من صلاحية المنتجات والتزام المحال بالشروط الصحية.
Advertisement

وأكدت البلدية "استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالفة حفاظًا على سلامة المستهلك".
 
مواضيع ذات صلة
بلدية برج رحال تتسلم هبات كورية لتعزيز البنية التحتية
lebanon 24
23/11/2025 11:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
خريس من برج رحال: الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة العدوّ
lebanon 24
23/11/2025 11:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة تفتيشية على الأفران ومحال الدجاج في برج رحال
lebanon 24
23/11/2025 11:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في برج رحال
lebanon 24
23/11/2025 11:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24

برج رحال

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
04:00 | 2025-11-23
03:48 | 2025-11-23
03:36 | 2025-11-23
03:33 | 2025-11-23
03:30 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24