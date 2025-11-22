Advertisement

لبنان

إلغاء تدابير السير الخاصة بماراتون بيروت غدًا

Lebanon 24
22-11-2025
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

" يلغى البند أوّلًا من تعميمنا السابق المتعلّق بتدابير سير بتاريخ 23-11-2025 بمناسبة إقامة ماراتون في بيروت" .
شعبة العلاقات

بيروت

العلا

