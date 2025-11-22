إلغاء تدابير السير الخاصة بماراتون بيروت غدًا

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:



" يلغى البند أوّلًا من تعميمنا السابق المتعلّق بتدابير سير بتاريخ 23-11-2025 بمناسبة إقامة ماراتون في " .

