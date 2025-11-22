Advertisement

لبنان

تعميم أرقام ترشيح المقبولين الجدد للتطوّع في قوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
22-11-2025 | 14:14
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم /17/ تاريخ 4/12/2024 القاضي بالموافقة على تطويع دركيّين متمرنين لصالح قوى الأمن الداخلي من بين المدنيّين الذكور والإناث، ومن عناصر الخدمة الفعلية في القوى المُسلّحة،

وبعدما تبين عدم التحاق وانسحاب عدد من المرشحين المقبولين، فضلاً عن وجود أسباب صحية تحول دون إمكانية البعض متابعة دورة التنشئة العسكرية والمسلكية،

وبناءً على نتائج المباراة ( إختبار الرياضة البدنية والإمتحان الخطي) التي أجراها المرشحون،

تُعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما يلي:

1- أرقام ترشيح المقبولين الجدد لرتبة دركي متمرن من الذكور والاناث،

2- لمعرفة المقبولين، يُمكن الضغط على الرابط التالي:

رابط أرقام ترشيح المقبولين الجدد لرتبة دركي متمرن من الذكور والإناث

3- على المقبولين الجدد الالتحاق في معهد قوى الأمن الداخلي/عرمون وذلك حتى الساعة 17.00 من يوم الاثنين في 24/11/2025 مصطحبين معهم الأمتعة والحاجيات المعمّمة على الرابط التالي:

رابط جدول الأمتعة والحاجيات

4- على المتمرنين الذكور الإلتحاق بشعرٍ محلوق بالكامل (صفر)،

5- على جميع المتمرنين عدم اصطحاب أي نوع من المأكولات أو المعلبات – الأجهزة الألكترونية (خاصة الهواتف الخليوية والساعات الذكية) – الأدوية (دون وصفة طبية) – السجائر – منشطات أو مكمّلات غذائية،

ملاحظة: إن عدم الإلتحاق في الموعد المحدد يعتبر بمثابة عدم الرغبة في متابعة التطوع".
 
