تعميم أرقام ترشيح المقبولين الجدد للتطوّع في قوى الأمن الداخلي

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:"تنفيذًا لقرار رقم /17/ تاريخ 4/12/2024 القاضي بالموافقة على تطويع دركيّين متمرنين لصالح من بين المدنيّين الذكور والإناث، ومن عناصر الخدمة الفعلية في القوى المُسلّحة،وبعدما تبين عدم التحاق وانسحاب عدد من المرشحين المقبولين، فضلاً عن وجود أسباب صحية تحول دون إمكانية البعض متابعة دورة التنشئة العسكرية والمسلكية،وبناءً على نتائج المباراة ( إختبار الرياضة البدنية والإمتحان الخطي) التي أجراها المرشحون،تُعلن ما يلي:1- أرقام ترشيح المقبولين الجدد لرتبة دركي متمرن من الذكور والاناث،2- لمعرفة المقبولين، يُمكن الضغط على الرابط التالي:رابط أرقام ترشيح المقبولين الجدد لرتبة دركي متمرن من الذكور والإناث3- على المقبولين الجدد الالتحاق في معهد قوى الأمن الداخلي/عرمون وذلك حتى الساعة 17.00 من يوم الاثنين في 24/11/2025 مصطحبين معهم الأمتعة والحاجيات المعمّمة على الرابط التالي:رابط جدول الأمتعة والحاجيات4- على المتمرنين الذكور الإلتحاق بشعرٍ محلوق بالكامل (صفر)،5- على جميع المتمرنين عدم اصطحاب أي نوع من المأكولات أو المعلبات – الأجهزة الألكترونية (خاصة الهواتف الخليوية والساعات الذكية) – الأدوية (دون وصفة طبية) – السجائر – منشطات أو مكمّلات غذائية،ملاحظة: إن عدم الإلتحاق في الموعد المحدد يعتبر بمثابة عدم الرغبة في متابعة التطوع".