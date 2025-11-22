Advertisement

لبنان

"أموال ممنوعة" في لبنان.. "المخدرات" لوثتها!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
22-11-2025 | 14:23
مع تركيز الحديث مؤخراً على توسيع الدولة عملياتها لإحباط شبكات الإتجار بالمخدرات، يبرزُ شق اقتصاديّ ارتبط بتجارة الممنوعات في لبنان، خصوصاً أن هذا النشاط ساهم بتأسيس كارتيلات استفادت مالياً من جهة لكنها أضرّت بسمعة البلاد من جهة أخرى.
في السياق، يتحدث الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة عن حجم الأموال التي تدخلُ لبنان من تجارة المخدرات، ويقول لـ"لبنان24" إنه "من الصعب تحديد المبالغ التي تأتي من الممنوعات لأنها غير مرتبطة بشخصٍ واحد"، مشيراً إلى أن "تجارة المخدرات مرتبطة بشبكات كبيرة من العملاء والمتعاملين، في حين أن عملية تقدير الأموال الآتية من تلك التجارة الممنوعة، تُعدُّ مسألة مستحيلة".
 

يلفت علامة إلى أنَّ "زراعة الحشيشة والأفيون كانت تُدخل إلى لبنان ما يُقدّر سنوياً بين 3 إلى 4 مليار دولار وفق التقديرات، وذلك قبل سنوات عديدة، إلى أن دخلت تجارة الكبتاغون على الخط باعتبارها عملية أسهل وأسرع"، وأضاف: "هذه المواد المُخدرة يمكن تصريفها بسرعة أكثر من غيرها، في حين أن انتاج هذه الحبوب كان يجري بين سوريا ولبنان بشكل خاص في السابق، ما يعني أنه لم يكن هناك إنتاج لبناني محض".
 

ويقولُ علامة إنّ "التقديرات غير المحسومة تفيد بأن عملية تصنيع حبوب الكبتاغون والإتجار بها كانت تحقق أرباحاً سنوية بحوالى 2 مليار دولار"، وقال: "فعلياً، وإن تم النظر على أرض الواقع بشأن تلك الأنشطة غير المشروعة، فإن المبالغ التي تأتي عبرها هي كبيرة جداً نسبة إلى الواقع الاقتصادي للبنان".
 

وختم علامة بالتأكيد على أن عملية توقيف التجار والضالعين في الأنشطة غير المشروعة يجب أن تستمر، وذلك لإيقاف كافة الناشطين في هذا المجال.
المصدر: خاص "لبنان 24"
