27
o
بيروت
25
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
20
o
بعلبك
-2
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"أموال ممنوعة" في لبنان.. "المخدرات" لوثتها!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-11-2025
|
14:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تركيز الحديث مؤخراً على توسيع الدولة عملياتها لإحباط شبكات الإتجار بالمخدرات، يبرزُ شق اقتصاديّ ارتبط بتجارة الممنوعات في
لبنان
، خصوصاً أن هذا النشاط ساهم بتأسيس كارتيلات استفادت مالياً من جهة لكنها أضرّت بسمعة البلاد من جهة أخرى.
Advertisement
في السياق، يتحدث الخبير المالي والاقتصادي
بلال علامة
عن حجم الأموال التي تدخلُ لبنان من تجارة المخدرات، ويقول لـ
"
لبنان24
"
إنه "من الصعب تحديد المبالغ التي تأتي من الممنوعات لأنها غير مرتبطة بشخصٍ واحد"، مشيراً إلى أن "تجارة المخدرات مرتبطة بشبكات كبيرة من العملاء والمتعاملين، في حين أن عملية تقدير الأموال الآتية من تلك التجارة الممنوعة، تُعدُّ مسألة مستحيلة".
يلفت علامة إلى أنَّ "زراعة الحشيشة والأفيون كانت تُدخل إلى لبنان ما يُقدّر سنوياً بين 3 إلى 4 مليار دولار وفق التقديرات، وذلك قبل سنوات عديدة، إلى أن دخلت تجارة الكبتاغون على الخط باعتبارها عملية أسهل وأسرع"، وأضاف: "هذه المواد المُخدرة يمكن تصريفها بسرعة أكثر من غيرها، في حين أن انتاج هذه الحبوب كان يجري بين
سوريا
ولبنان بشكل خاص في السابق، ما يعني أنه لم يكن هناك إنتاج لبناني محض".
ويقولُ علامة إنّ "التقديرات غير المحسومة تفيد بأن عملية تصنيع حبوب الكبتاغون والإتجار بها كانت تحقق أرباحاً سنوية بحوالى 2 مليار دولار"، وقال: "فعلياً، وإن تم النظر على أرض الواقع بشأن تلك الأنشطة غير المشروعة، فإن المبالغ التي تأتي عبرها هي كبيرة جداً نسبة إلى الواقع الاقتصادي للبنان".
وختم علامة بالتأكيد على أن عملية توقيف التجار والضالعين في الأنشطة غير المشروعة يجب أن تستمر، وذلك لإيقاف كافة الناشطين في هذا المجال.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
توقيف مروج مخدرات... "الشحرور" يُزوّده بالمواد الممنوعة
Lebanon 24
توقيف مروج مخدرات... "الشحرور" يُزوّده بالمواد الممنوعة
23/11/2025 11:37:05
23/11/2025 11:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. "مخدرات" داخل مستودعات
Lebanon 24
في لبنان.. "مخدرات" داخل مستودعات
23/11/2025 11:37:05
23/11/2025 11:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. مدرسة "وكرٌ" للمخدرات!
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. مدرسة "وكرٌ" للمخدرات!
23/11/2025 11:37:05
23/11/2025 11:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. مبنى "مدرسة" وكرٌ للمخدرات!
Lebanon 24
في لبنان.. مبنى "مدرسة" وكرٌ للمخدرات!
23/11/2025 11:37:05
23/11/2025 11:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
بلال علامة
لبنان24
الخط ب
سوريا
العين
بيرة
تركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
فضل الله: تحية للجيش على ما يقدمه من تضحيات
Lebanon 24
فضل الله: تحية للجيش على ما يقدمه من تضحيات
04:31 | 2025-11-23
23/11/2025 04:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
Lebanon 24
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
04:24 | 2025-11-23
23/11/2025 04:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
Lebanon 24
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
04:00 | 2025-11-23
23/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
03:48 | 2025-11-23
23/11/2025 03:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
Lebanon 24
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
03:36 | 2025-11-23
23/11/2025 03:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
Lebanon 24
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
16:16 | 2025-11-22
22/11/2025 04:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
11:10 | 2025-11-22
22/11/2025 11:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
10:00 | 2025-11-22
22/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
12:07 | 2025-11-22
22/11/2025 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
14:46 | 2025-11-22
22/11/2025 02:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:31 | 2025-11-23
فضل الله: تحية للجيش على ما يقدمه من تضحيات
04:24 | 2025-11-23
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
04:00 | 2025-11-23
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
03:48 | 2025-11-23
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
03:36 | 2025-11-23
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
03:33 | 2025-11-23
رجي: هنالك وضع مستجد في المنطقة وعلى لبنان الإستفادة منه قبل فوات الأوان
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
23/11/2025 11:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
23/11/2025 11:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
23/11/2025 11:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24