"أموال ممنوعة" في لبنان.. "المخدرات" لوثتها!

مع تركيز الحديث مؤخراً على توسيع الدولة عملياتها لإحباط شبكات الإتجار بالمخدرات، يبرزُ شق اقتصاديّ ارتبط بتجارة الممنوعات في ، خصوصاً أن هذا النشاط ساهم بتأسيس كارتيلات استفادت مالياً من جهة لكنها أضرّت بسمعة البلاد من جهة أخرى.

في السياق، يتحدث الخبير المالي والاقتصادي عن حجم الأموال التي تدخلُ لبنان من تجارة المخدرات، ويقول لـ" " إنه "من الصعب تحديد المبالغ التي تأتي من الممنوعات لأنها غير مرتبطة بشخصٍ واحد"، مشيراً إلى أن "تجارة المخدرات مرتبطة بشبكات كبيرة من العملاء والمتعاملين، في حين أن عملية تقدير الأموال الآتية من تلك التجارة الممنوعة، تُعدُّ مسألة مستحيلة".



يلفت علامة إلى أنَّ "زراعة الحشيشة والأفيون كانت تُدخل إلى لبنان ما يُقدّر سنوياً بين 3 إلى 4 مليار دولار وفق التقديرات، وذلك قبل سنوات عديدة، إلى أن دخلت تجارة الكبتاغون على الخط باعتبارها عملية أسهل وأسرع"، وأضاف: "هذه المواد المُخدرة يمكن تصريفها بسرعة أكثر من غيرها، في حين أن انتاج هذه الحبوب كان يجري بين ولبنان بشكل خاص في السابق، ما يعني أنه لم يكن هناك إنتاج لبناني محض".



ويقولُ علامة إنّ "التقديرات غير المحسومة تفيد بأن عملية تصنيع حبوب الكبتاغون والإتجار بها كانت تحقق أرباحاً سنوية بحوالى 2 مليار دولار"، وقال: "فعلياً، وإن تم النظر على أرض الواقع بشأن تلك الأنشطة غير المشروعة، فإن المبالغ التي تأتي عبرها هي كبيرة جداً نسبة إلى الواقع الاقتصادي للبنان".