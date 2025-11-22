27
o
بيروت
25
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
20
o
بعلبك
-2
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحذير أخير من المتعاقدين: إمّا صرف الحقوق أو التصعيد في الشارع
Lebanon 24
22-11-2025
|
15:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الأساتذة المتعاقدون أنهم الأكثر تهميشًا في وزارة التربية، معتبرين أن الوزارة تحتجز مستحقاتهم منذ ثلاثة أشهر وتستثنيهم من القوانين، فيما تُقرّ زيادات وتسويات تخص أساتذة الملاك فقط.
وطالبوا بدفع مستحقاتهم عن العام الماضي والفصل الأول الحالي فورًا، معتبرين أن أي نقاش آخر بلا قيمة قبل صرف الأموال.
وأشار البيان إلى أن حملة التثبيت أو التفرغ باتت في عهدة نواب لجنة التربية الذين يعملون على صياغة مواقف رسمية ستناقَش قريبًا، وأن الرابطة تستعد لتحركات على الأرض للمطالبة بإقرار قانون عادل ينهي بدعة التعاقد.
وأوضح المتعاقدون أن جداول قبض هذا العام لم تُنجز، ومستحقات الإجرائي والمستعان بهم والصناديق لا تزال عالقة، وبدل النقل ما زال محصورًا بثلاثة أيام خلافًا للقانون، بينما لم تُصدر
الوزيرة
أي تعميم لتصحيح الوضع.
وختم البيان محذّرًا من خطوات تصعيدية قريبة ما لم تُعالج الوزارة ما وصفوه بـ"دهس حقوق 80% من الكادر التعليمي"، مشددين على أن
الاستقلال
الحقيقي هو حين يشعر المعلم بالأمان، لا حين يعمل بلا أجر لشهور طويلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر: إمّا أن نقود أو نُساق إلى الدمار
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر: إمّا أن نقود أو نُساق إلى الدمار
23/11/2025 11:37:51
23/11/2025 11:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: قلقون للغاية من التصعيد العسكري الأخير في السودان
Lebanon 24
الأمم المتحدة: قلقون للغاية من التصعيد العسكري الأخير في السودان
23/11/2025 11:37:51
23/11/2025 11:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الامن العام: لعدم الولوج الى أي رابط مجهول المصدر أو غير موثوق
Lebanon 24
تحذير من الامن العام: لعدم الولوج الى أي رابط مجهول المصدر أو غير موثوق
23/11/2025 11:37:51
23/11/2025 11:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار واضح": إما انتخابات في موعدها او تأجيل كامل
Lebanon 24
"قرار واضح": إما انتخابات في موعدها او تأجيل كامل
23/11/2025 11:37:51
23/11/2025 11:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الفصل الأول
الاستقلال
الوزيرة
الملا
بيت أ
الصن
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
فضل الله: تحية للجيش على ما يقدمه من تضحيات
Lebanon 24
فضل الله: تحية للجيش على ما يقدمه من تضحيات
04:31 | 2025-11-23
23/11/2025 04:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
Lebanon 24
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
04:24 | 2025-11-23
23/11/2025 04:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
Lebanon 24
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
04:00 | 2025-11-23
23/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
03:48 | 2025-11-23
23/11/2025 03:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
Lebanon 24
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
03:36 | 2025-11-23
23/11/2025 03:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
Lebanon 24
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
16:16 | 2025-11-22
22/11/2025 04:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
11:10 | 2025-11-22
22/11/2025 11:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
10:00 | 2025-11-22
22/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
12:07 | 2025-11-22
22/11/2025 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
14:46 | 2025-11-22
22/11/2025 02:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:31 | 2025-11-23
فضل الله: تحية للجيش على ما يقدمه من تضحيات
04:24 | 2025-11-23
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
04:00 | 2025-11-23
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
03:48 | 2025-11-23
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
03:36 | 2025-11-23
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
03:33 | 2025-11-23
رجي: هنالك وضع مستجد في المنطقة وعلى لبنان الإستفادة منه قبل فوات الأوان
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
23/11/2025 11:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
23/11/2025 11:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
23/11/2025 11:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24