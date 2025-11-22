تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون "سباق السيّدات" في جونيه

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: "بتاريخ 23-11-2025 ستقيم ماراتون "سباق السيّدات" بإشراف الاتّحاد اللبناني لألعاب القوى، تحت عنوان "شو قصّتك" في منطقة وعلى خمس مراحل ولمسافة 5 كلم.الانطلاق سيكون من السوق القديم في جونيه مقابل الساعة 6.30 وصولًا إلى المجمّع العسكري، والعودة نفسه.لذلك، سيتمّ إقفال المسلك من مستديرة باتّجاه بلدية جونيه – مرورًا بالسوق القديم باتّجاه الشير وباتّجاه ATCL مستديرة المجمّع العسكري، وبالاتّجاه المعاكس – ساحة جونيه تباعًا باتّجاه السوق القديم. وذلك اعتبارًا من الساعة 5.00 صباحًا ولغاية الانتهاء. يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير".