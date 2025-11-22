Advertisement

لبنان

مرقص يشكر الإمارات على إضاءة برج خليفة بألوان العلم اللبناني

Lebanon 24
22-11-2025 | 16:14
كتب وزير الإعلام بول مرقص عبر منصة " إكس":"كل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على مبادرتها الأخوية بإضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان احتفالًا بعيد الاستقلال. هذه اللفتة الكريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا وشعبينا".
