مرقص يشكر الإمارات على إضاءة برج خليفة بألوان العلم اللبناني

كتب عبر منصة " إكس":"كل الشكر لدولة على مبادرتها الأخوية بإضاءة برج بألوان علم احتفالًا بعيد . هذه اللفتة الكريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا وشعبينا".

Advertisement