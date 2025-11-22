Advertisement

لبنان

إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-11-2025 | 16:16
A-
A+
Doc-P-1445610-638994504309424846.jpg
Doc-P-1445610-638994504309424846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، مساء السبت، أنّ "إسرائيل قررت مؤخراً تكثيف هجماتها على حزب الله، في ظل ما تعتبرهُ عجزاً من جانب الجيش والحكومة اللبنانيين، اللذين لا يلتزمان بواجبهما في اتفاق وقف إطلاق النار، ولا ينزعان سلاح حزب الله".
Advertisement
 

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أوضحَ أنَّ "إسرائيل تُركز هجماتها بشكل رئيسي شمال الليطاني والبقاع، وكذلك جنوب لبنان، في حين أن الأميركيين هم أقل انخراطًا من ذي قبل، بل إن المجتمع الدولي ينتقدهم لعدم متابعتهم الدقيقة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 27 تشرين الثاني 2024".
 

وأكمل: "في ظل هذه الانتقادات، عيّنت الولايات المتحدة سفيراً جديداً لها في لبنان، وهو ميشال عيسى، ومن المتوقع أن يضغط على الحكومة اللبنانية لأخذ الأمور على محمل الجد. كذلك، ألغت الولايات المتحدة، من جملة أمور، زيارة قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى واشنطن، على خلفية تصريحه الذي قال فيه إن إسرائيل هي العدو".
 

وأضاف: "المشكلة التي تُدركها إسرائيل هي أن جزءاً كبيراً من الجيش اللبناني لا يزال قائماً على الشيعة، ومن الصعب مواجهتهم مع حزب الله الشيعي نفسه. ومن المشاكل الأخرى انخفاض رواتب جنود الجيش اللبناني، التي تبلغ حوالي 200 دولار مقارنةً برواتب عناصر حزب الله الذين يتقاضون رواتب أعلى بكثير من رواتب عناصر الجيش. لهذا السبب، يُجبر جنود الجيش اللبناني على العمل في وظائف إضافية، مما يجعل حوافزهم لمواجهة الحزب ضئيلة للغاية".
 

وتابع: "بشكل عام، لا يزال الوضع الاقتصادي في لبنان متردياً، كما أن الخوف الدائم من الانهيار والحرب الأهلية يحول دون اتخاذ أي إجراءات جذرية. وقعلياً، يستغل حزب الله هذا الضعف لتعزيز حضوره، ولا يزال قادراً على تهريب الأسلحة إلى لبنان. منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، حاولت سوريا إحباط بعض عمليات التهريب هذه، لكنها لا تزال ضعيفة للغاية".
 

وذكر التقرير أن "إسرائيل، من جانبها، مصممة على منع لبنان من العودة إلى ما كان عليه عشية الحرب الأخيرة"، موضحاً أنَّ "سياستها لا تقوم على انتظار تزايد الانتهاكات، بل على الهجوم بقوة"، وأضاف: "في الأيام الأخيرة، وخاصة اليوم، يبدو أن قراراً قد اتُخذ بشن سلسلة من الهجمات المتواصلة، ومن بين أمور أخرى، تعرّضت أهداف لحزب الله لهجوم جديد، كما تم القضاء على عنصرين اثنين. من جانبه، يهدد حزب الله بعدم استيعاب أي هجمات إسرائيلية أخرى، كما يستعد الجيش الإسرائيلي لأيام قتالية طويلة في حال شنّ هجوماً".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"نيويورك تايمز": الرئيس ترامب لم يتخذ بعد قراراً بشأن ما إذا كان سيهاجم فنزويلا
lebanon 24
23/11/2025 11:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤول سياسي: لم يتخذ قرار بعد بشأن ما إذا اعتبر تأخير الجثامين خرقا للاتفاق
lebanon 24
23/11/2025 11:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ألونسو يتخذ قراره بشأن "تأديب فينيسيوس"
lebanon 24
23/11/2025 11:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية هجومية محدودة ضد حزب الله في لبنان
lebanon 24
23/11/2025 11:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

اللبناني على

الأميركيين

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:31 | 2025-11-23
04:24 | 2025-11-23
04:00 | 2025-11-23
03:48 | 2025-11-23
03:36 | 2025-11-23
03:33 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24