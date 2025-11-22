27
لبنان
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-11-2025
|
16:16
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، مساء السبت، أنّ "
إسرائيل
قررت مؤخراً تكثيف هجماتها على
حزب الله
، في ظل ما تعتبرهُ عجزاً من جانب الجيش والحكومة اللبنانيين، اللذين لا يلتزمان بواجبهما في اتفاق وقف إطلاق النار، ولا ينزعان سلاح حزب الله".
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
أوضحَ أنَّ "إسرائيل تُركز هجماتها بشكل رئيسي شمال الليطاني والبقاع، وكذلك
جنوب لبنان
، في حين أن
الأميركيين
هم أقل انخراطًا من ذي قبل، بل إن المجتمع الدولي ينتقدهم لعدم متابعتهم الدقيقة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين
لبنان
وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 27 تشرين الثاني 2024".
وأكمل: "في ظل هذه الانتقادات، عيّنت
الولايات المتحدة
سفيراً جديداً لها في لبنان، وهو ميشال عيسى، ومن المتوقع أن يضغط على الحكومة
اللبنانية
لأخذ الأمور على محمل الجد. كذلك، ألغت الولايات المتحدة، من جملة أمور، زيارة قائد
الجيش اللبناني
رودولف هيكل إلى
واشنطن
، على خلفية تصريحه الذي قال فيه إن إسرائيل هي العدو".
وأضاف: "المشكلة التي تُدركها إسرائيل هي أن جزءاً كبيراً من الجيش اللبناني لا يزال قائماً على الشيعة، ومن الصعب مواجهتهم مع حزب الله الشيعي نفسه. ومن المشاكل الأخرى انخفاض رواتب جنود الجيش اللبناني، التي تبلغ حوالي 200 دولار مقارنةً برواتب عناصر حزب الله الذين يتقاضون رواتب أعلى بكثير من رواتب عناصر الجيش. لهذا السبب، يُجبر جنود الجيش
اللبناني على
العمل في وظائف إضافية، مما يجعل حوافزهم لمواجهة الحزب ضئيلة للغاية".
وتابع: "بشكل عام، لا يزال الوضع الاقتصادي في لبنان متردياً، كما أن الخوف الدائم من الانهيار والحرب الأهلية يحول دون اتخاذ أي إجراءات جذرية. وقعلياً، يستغل حزب الله هذا الضعف لتعزيز حضوره، ولا يزال قادراً على تهريب الأسلحة إلى لبنان. منذ سقوط نظام بشار
الأسد
في كانون الأول 2024، حاولت
سوريا
إحباط بعض عمليات التهريب هذه، لكنها لا تزال ضعيفة للغاية".
وذكر التقرير أن "إسرائيل، من جانبها، مصممة على منع لبنان من العودة إلى ما كان عليه عشية الحرب الأخيرة"، موضحاً أنَّ "سياستها لا تقوم على انتظار تزايد الانتهاكات، بل على الهجوم بقوة"، وأضاف: "في الأيام الأخيرة، وخاصة اليوم، يبدو أن قراراً قد اتُخذ بشن سلسلة من الهجمات المتواصلة، ومن بين أمور أخرى، تعرّضت أهداف لحزب الله لهجوم جديد، كما تم
القضاء
على عنصرين اثنين. من جانبه، يهدد حزب الله بعدم استيعاب أي هجمات إسرائيلية أخرى، كما يستعد الجيش
الإسرائيلي
لأيام قتالية طويلة في حال شنّ هجوماً".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
