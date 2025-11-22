إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، مساء السبت، أنّ " قررت مؤخراً تكثيف هجماتها على ، في ظل ما تعتبرهُ عجزاً من جانب الجيش والحكومة اللبنانيين، اللذين لا يلتزمان بواجبهما في اتفاق وقف إطلاق النار، ولا ينزعان سلاح حزب الله".

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أوضحَ أنَّ "إسرائيل تُركز هجماتها بشكل رئيسي شمال الليطاني والبقاع، وكذلك ، في حين أن هم أقل انخراطًا من ذي قبل، بل إن المجتمع الدولي ينتقدهم لعدم متابعتهم الدقيقة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 27 تشرين الثاني 2024".



وأكمل: "في ظل هذه الانتقادات، عيّنت سفيراً جديداً لها في لبنان، وهو ميشال عيسى، ومن المتوقع أن يضغط على الحكومة لأخذ الأمور على محمل الجد. كذلك، ألغت الولايات المتحدة، من جملة أمور، زيارة قائد رودولف هيكل إلى ، على خلفية تصريحه الذي قال فيه إن إسرائيل هي العدو".



وأضاف: "المشكلة التي تُدركها إسرائيل هي أن جزءاً كبيراً من الجيش اللبناني لا يزال قائماً على الشيعة، ومن الصعب مواجهتهم مع حزب الله الشيعي نفسه. ومن المشاكل الأخرى انخفاض رواتب جنود الجيش اللبناني، التي تبلغ حوالي 200 دولار مقارنةً برواتب عناصر حزب الله الذين يتقاضون رواتب أعلى بكثير من رواتب عناصر الجيش. لهذا السبب، يُجبر جنود الجيش العمل في وظائف إضافية، مما يجعل حوافزهم لمواجهة الحزب ضئيلة للغاية".



وتابع: "بشكل عام، لا يزال الوضع الاقتصادي في لبنان متردياً، كما أن الخوف الدائم من الانهيار والحرب الأهلية يحول دون اتخاذ أي إجراءات جذرية. وقعلياً، يستغل حزب الله هذا الضعف لتعزيز حضوره، ولا يزال قادراً على تهريب الأسلحة إلى لبنان. منذ سقوط نظام بشار في كانون الأول 2024، حاولت إحباط بعض عمليات التهريب هذه، لكنها لا تزال ضعيفة للغاية".