لبنان

3 أسباب لتراجع أعداد المسجلين للانتخابات النيابية في الاغتراب

Lebanon 24
22-11-2025 | 23:11
لا تزال أصوات عشرات آلاف المغتربين الذين تسجلوا للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة في مهب الريح، إذ أُقفل باب التسجيل ليل الخميس على مشهد مُلبّد وحالة ضياع لدى كل القوى السياسية في مقاربة الملف.
وكتبت بولا مراد في "الديار": "الثنائي الشيعي" استدرك قبل ساعات من اقفال باب الاقتراع أن إحجام المغتربين الشيعة كليا عن التصويت قد يلعب ضده، لذلك نظّم حملة متأخرة لتشجيع من يعتقدون أنهم قادرون على التصويت لمصلحته دور التعرض لأي ضرر في الدول التي يعيشون فيها للتسجيل.
 

بالمقابل، فإن القوى التي تُعرّف عن نفسها بـ "السيادية" والتي كانت تحمّس المغتربين على التسجيل والتصويت بكثافة من الخارج واعدة اياهم بتعديل القانون ليصوتوا لـ 128 نائباً، ظلت تخشى أن يبقى قانون الانتخاب على حاله ويقتصر تأثير هؤلاء على مصير نواب الاغتراب الـ 6، لذلك وضعت في حساباتها أن عدم اقدام، من يستطيعون أن يحضروا الى لبنان للاقتراع مباشرة، على التسجيل للتصويت من الخارج، قد يكون هو السيناريو الأفضل لها.
 

وبالمعطيات الراهنة، يوضح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن "باب التسجيل للمغتربين أُقفل ليل الخميس على 152050 ألف ناخب مسجل مقارنة بـ 244442 عام 2022، وهو رقم انخفض الى 225 ألفا بعد أن دققت فيه وزارة الداخلية وبالتالي الرقم الحالي مرشح للانخفاض الى 120 أو 130 ألفا، اي سيكون أقل بحوالى 100 ألف عن الانتخابات الماضية".
 

ويتحدث شمس الدين لـ "الديار" عن 3 أسباب أدت إلى تراجع أعداد المسجلين، "أولا حصر حق تصويت المغتربين بـ 6 نواب وهو ما يرفضه قسم كبير منهم. أما الامر الثاني، فهو تخطيط أعداد كبيرة منهم للحضور للاقتراع في لبنان للنواب الـ 128. أما الامر الثالث فهو الاحجام نتيجة عدم الثقة واليأس من الطبقة السياسية".
 

وعن مصير تصويت المغتربين، يشير شمس الدين الى عدة سيناريوهات، أولا، الذهاب لانتخابات وفق القانون الحالي أي لـ6 نواب بعد أن يصدر مرسوم عن مجلس الوزراء يوزعهم على القارات الـ6. ثانياً، الغاء حق الاقتراع كليا بالخارج وتأجيل الانتخابات حتى شهر آب المقبل بحيث يأتي ما بين 400 و 450 الف مغترب ليشاركوا في الاقتراع في دوائرهم الانتخابية. أما الاحتمال الثالث، فيقول بتعديل القانون الحالي بحيث يصوت المغتربون من الخارج للنواب الـ 128 ويُفتح باب التسجيل من جديد كما طلبت الحكومة حتى نهاية العام الحالي".
 

ويعتبر مصدر سياسي معني بالملف في حديث لـ "الديار" أن "الكرة راهنا في ملعب رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لا يبدو أنه بصدد التراجع قيد أنملة في معركة تصويت المغتربين ما يرجح عدم عرضه مشروع قانون الحكومة على التصويت واحالته الى اللجان. وفي ظل اعلان الوزارات المعنية استحالة وضع أطر تنفيذية تسمح بتصويت المغتربين لـ 6 نواب حصراً، يتقدم سيناريو حصر اقتراع المغتربين في الداخل (عبر السفر الى لبنان) على غيره من السيناريوهات بانتظار التوقيت السياسي المناسب لاعلان ذلك".
مواضيع ذات صلة
كم بلغ عدد المغتربين المسجّلين للإنتخابات النيابيّة؟
lebanon 24
23/11/2025 11:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الاغتراب اللبناني في فرنسا: أولويّات السّيادة والإصلاح وإنصاف المغتربين في الانتخابات النّيابيّة
lebanon 24
23/11/2025 11:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يواصل التراجع في المعاملات الفورية وينخفض 3% في أحدث التعاملات مسجلًا 4193.29 دولار للأوقية
lebanon 24
23/11/2025 11:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
التشريع النيابي معلّق حتى التوافق على تصويت الاغتراب..وعون مصر على الانتخابات في موعدها
lebanon 24
23/11/2025 11:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24

