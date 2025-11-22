Advertisement

لبنان

الجيش يلاحق 23 متورطاً بالمخدرات

Lebanon 24
22-11-2025 | 23:25
يمثل توقيف استخبارات الجيش "بارون المخدرات" نوح زعيتر، الخميس، حلقة من سلسلة القضاء على النشاط الإجرامي المتصل بالاتجار بالمخدرات وترويجها.
 

جاء توقيف نوح زعيتر بمنزلة "القمة على جبل الإنجازات"، حسبما يقول مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"، واصفاً العملية بأنها "ضربة قاضية أعادت الأمل، وأكدت أن الدولة، حين تقرر، لا تترك مجرماً يفلت من العدالة". ويضيف: "انهيار هذا (العرش الأسود)، لم يكن مجرد انتصار أمني، بل لحظة استرداد للهيبة الوطنية. فبعملية نوعية، بلا ضجيج إعلامي، تم رصد تحركاته بدقة، واعتمدت القوات الأمنية أسلوب الرصد طويل الأمد، والاختراق الهادئ. وعند ساعة الصفر، انقضّت القوة على الهدف، لتُسدل الستار على فصل من الفوضى".
 

ولم تكن العملية مجرد توقيف، بل تتويج لسلسلة من الضربات الأمنية النوعية خلال الأشهر الستة الأخيرة. فقد شهدت هذه المرحلة تفكيك أهم شبكات المخدرات والجرائم المنظمة، من خلال القضاء على أو اعتقال كبار الرؤوس، بينهم علي زعيتر (أبو سلة)، وعباس علي سعدون زعيتر، وحسن عباس جعفر، وحسين عباس جعفر، وحمزة راجح جعفر، وغيرهم من زعماء العصابات المتورطة بالاتجار، والسرقة، والخطف، وتصنيع السموم.


ويقول المصدر الأمني: "خلال السنوات الخمس الماضية، خاضت الدولة معركة صامتة وشاقة ضدّ إمبراطوريات السمّ الأبيض، واستطاعت أن توجّه ضربات قاضية إلى تجّار المخدرات، فاعتقلت ما يفوق 500 شخص متورط في تجارة وتوزيع وصناعة المخدرات، كثيرون منهم أسماء لطالما عُدّت "خطاً أحمر"، لا يجرؤ أحد على الاقتراب منهم، إلى أن دخلت مخابرات الجيش على الخط، وكشفت عن شبكات لطالما رعت الفساد وأراقت السمّ في عروق المجتمع".
 

ويكشف المصدر عن أنه "تم جرف أكثر من 14 ربعة (مركز ميداني) لبيع المخدرات، وتفكيك نحو 50 معملاً لصناعة الكبتاغون، وقدّرت المضبوطات من مواد مخدّرة وآلات تصنيع بقيمة تجاوزت المليار دولار أميركي، مما شكّل ضربة اقتصادية وتجارية كبرى لعصابات تهريب المخدرات داخل وخارج لبنان". وأشار إلى أن "البعض هرب إلى الخارج، كما حصل مع المطلوب جلال شريف وآخرين، فيما تبقّى نحو 20 ربعة نشطة، تتمركز بين حورتعلا، والشراونة، وتل الأبيض، واليمونة" وهي قرى في شرق لبنان.
 

وإذ أشار إلى 23 اسماً من بين كبار المطلوبين تجري ملاحقتهم في الشراونة واليمونة تل أبيض وحورتعلا في البقاع، قال المصدر: "هذه الأسماء تبقى في الواجهة، مسلحة وخطيرة، مدعومة أحياناً بعناصر مسلّحة من جنسيات أخرى، إلا أن الأخطر هم من يختبئون في الظل، وهم تجّار كبار غير مطلوبين للقضاء، متخفّين خلف مشاريع (نظيفة) وعلاقات نافذة داخل الدولة، يُعاد تنظيمهم بصمت".
 

ويؤكد المصدر: "مع كل هذه المواجهات، سجّل الأمن اللبناني إنجازاً بالغ الأهمية، يتمثل في انخفاض نسبة المخدرات بنسبة 70 في المائة، وهو رقم تاريخي في ظل بيئة مليئة بالتحديات". ويشرح: "تحمل المرحلة القادمة معها خطة تجفيف منابع التهريب والتصنيع بالكامل في سياق معركة وجود لن تتوقّف حتى القضاء على آخر شبكات السمّ".
الشرق الأوسط

قوات الأمن

عباس علي

علي سعد

القادمة

البقاع

القضاء

