27
o
بيروت
25
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
20
o
بعلبك
-2
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجيش يلاحق 23 متورطاً بالمخدرات
Lebanon 24
22-11-2025
|
23:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "
الشرق الأوسط
":
Advertisement
يمثل توقيف استخبارات الجيش "بارون المخدرات" نوح زعيتر، الخميس، حلقة من سلسلة
القضاء
على النشاط الإجرامي المتصل بالاتجار بالمخدرات وترويجها.
جاء توقيف نوح زعيتر بمنزلة "القمة على جبل الإنجازات"، حسبما يقول مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"، واصفاً العملية بأنها "ضربة قاضية أعادت الأمل، وأكدت أن الدولة، حين تقرر، لا تترك مجرماً يفلت من العدالة". ويضيف: "انهيار هذا (العرش الأسود)، لم يكن مجرد انتصار أمني، بل لحظة استرداد للهيبة الوطنية. فبعملية نوعية، بلا ضجيج إعلامي، تم رصد تحركاته بدقة، واعتمدت القوات الأمنية أسلوب الرصد طويل الأمد، والاختراق الهادئ. وعند ساعة الصفر، انقضّت القوة على الهدف، لتُسدل الستار على فصل من الفوضى".
ولم تكن العملية مجرد توقيف، بل تتويج لسلسلة من الضربات الأمنية النوعية خلال الأشهر الستة الأخيرة. فقد شهدت هذه المرحلة تفكيك أهم شبكات المخدرات والجرائم المنظمة، من خلال القضاء على أو اعتقال كبار الرؤوس، بينهم علي زعيتر (أبو سلة)، وعباس علي سعدون زعيتر، وحسن عباس جعفر، وحسين عباس جعفر، وحمزة راجح جعفر، وغيرهم من زعماء العصابات المتورطة بالاتجار، والسرقة، والخطف، وتصنيع السموم.
ويقول المصدر الأمني: "خلال السنوات الخمس الماضية، خاضت الدولة معركة صامتة وشاقة ضدّ إمبراطوريات السمّ الأبيض، واستطاعت أن توجّه ضربات قاضية إلى تجّار المخدرات، فاعتقلت ما يفوق 500 شخص متورط في تجارة وتوزيع وصناعة المخدرات، كثيرون منهم أسماء لطالما عُدّت "خطاً أحمر"، لا يجرؤ أحد على الاقتراب منهم، إلى أن دخلت مخابرات الجيش على الخط، وكشفت عن شبكات لطالما رعت الفساد وأراقت السمّ في عروق المجتمع".
ويكشف المصدر عن أنه "تم جرف أكثر من 14 ربعة (مركز ميداني) لبيع المخدرات، وتفكيك نحو 50 معملاً لصناعة الكبتاغون، وقدّرت المضبوطات من مواد مخدّرة وآلات تصنيع بقيمة تجاوزت المليار دولار أميركي، مما شكّل ضربة اقتصادية وتجارية كبرى لعصابات تهريب المخدرات داخل وخارج
لبنان
". وأشار إلى أن "البعض هرب إلى الخارج، كما حصل مع المطلوب جلال شريف وآخرين، فيما تبقّى نحو 20 ربعة نشطة، تتمركز بين حورتعلا، والشراونة، وتل الأبيض، واليمونة" وهي قرى في شرق لبنان.
وإذ أشار إلى 23 اسماً من بين كبار المطلوبين تجري ملاحقتهم في الشراونة واليمونة تل أبيض وحورتعلا في
البقاع
، قال المصدر: "هذه الأسماء تبقى في الواجهة، مسلحة وخطيرة، مدعومة أحياناً بعناصر مسلّحة من جنسيات أخرى، إلا أن الأخطر هم من يختبئون في الظل، وهم تجّار كبار غير مطلوبين للقضاء، متخفّين خلف مشاريع (نظيفة) وعلاقات نافذة داخل الدولة، يُعاد تنظيمهم بصمت".
ويؤكد المصدر: "مع كل هذه المواجهات، سجّل الأمن اللبناني إنجازاً بالغ الأهمية، يتمثل في انخفاض نسبة المخدرات بنسبة 70 في المائة، وهو رقم تاريخي في ظل بيئة مليئة بالتحديات". ويشرح: "تحمل المرحلة
القادمة
معها خطة تجفيف منابع التهريب والتصنيع بالكامل في سياق معركة وجود لن تتوقّف حتى القضاء على آخر شبكات السمّ".
مواضيع ذات صلة
قرارات ظنية بحق متورطين بتهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى السعودية
Lebanon 24
قرارات ظنية بحق متورطين بتهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى السعودية
23/11/2025 11:39:41
23/11/2025 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية في غزة: عناصر الشرطة كانوا يلاحقون عصابات إجرامية متورطة في قتل مواطنين والتمثيل بجثثهم
Lebanon 24
وزارة الداخلية في غزة: عناصر الشرطة كانوا يلاحقون عصابات إجرامية متورطة في قتل مواطنين والتمثيل بجثثهم
23/11/2025 11:39:41
23/11/2025 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الكولومبي: طيلة سنوات وأنا ألاحق عصابات تهريب المخدرات في كولومبيا (الجزيرة)
Lebanon 24
الرئيس الكولومبي: طيلة سنوات وأنا ألاحق عصابات تهريب المخدرات في كولومبيا (الجزيرة)
23/11/2025 11:39:41
23/11/2025 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأميركي: حاملة الطائرات جيرالد فورد تصل إلى الكاريبي لحماية أمن بلادنا ضد الإرهاب المرتبط بالمخدرات
Lebanon 24
الجيش الأميركي: حاملة الطائرات جيرالد فورد تصل إلى الكاريبي لحماية أمن بلادنا ضد الإرهاب المرتبط بالمخدرات
23/11/2025 11:39:41
23/11/2025 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرق الأوسط
قوات الأمن
عباس علي
علي سعد
القادمة
البقاع
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
فضل الله: تحية للجيش على ما يقدمه من تضحيات
Lebanon 24
فضل الله: تحية للجيش على ما يقدمه من تضحيات
04:31 | 2025-11-23
23/11/2025 04:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
Lebanon 24
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
04:24 | 2025-11-23
23/11/2025 04:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
Lebanon 24
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
04:00 | 2025-11-23
23/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
03:48 | 2025-11-23
23/11/2025 03:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
Lebanon 24
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
03:36 | 2025-11-23
23/11/2025 03:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
Lebanon 24
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
16:16 | 2025-11-22
22/11/2025 04:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
11:10 | 2025-11-22
22/11/2025 11:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
10:00 | 2025-11-22
22/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
12:07 | 2025-11-22
22/11/2025 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
14:46 | 2025-11-22
22/11/2025 02:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:31 | 2025-11-23
فضل الله: تحية للجيش على ما يقدمه من تضحيات
04:24 | 2025-11-23
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
04:00 | 2025-11-23
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
03:48 | 2025-11-23
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
03:36 | 2025-11-23
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
03:33 | 2025-11-23
رجي: هنالك وضع مستجد في المنطقة وعلى لبنان الإستفادة منه قبل فوات الأوان
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
23/11/2025 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
23/11/2025 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
23/11/2025 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24