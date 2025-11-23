Advertisement

لبنان

مقاعد "غير شيعية" لـ"حزب الله"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
23-11-2025 | 01:45
بدأت الماكينة الانتخابية لـ"حزب الله"، ليس فقط درس خيارات الدفاع عن مقاعد الحزب، لا بل تطوّرت نحو دراسة إمكانية العمل على الاستحصال على مقاعد غير شيعية، بكسور الحواصل التي تستطيع أن تؤمّنها. 
ولفت مصدر نيابي إلى أنه يجري البحث على سبيل المثال عن الحصول على مقعد كاثوليكي، وآخر سنّي في دائرة بعلبك الهرمل، ومقعد أرمني في دائرة قضاء زحلة، ومقعد من ثلاثة في دائرة بيروت الثانية، إمّا أرثوذكسي، أو إنجيلي، أو حتى درزي. أمّا في دائرة الزهراني فسيترك  المقعد الكاثوليكي لحركة أمل. وفي حاصبيا-مرجعيون، تعمل الماكينة على البحث عن إمكانية الفوز بمقعد سنّي أو مقعد للروم الارثوذكس.
 

وبحسب المصدر، فإنَّ الماكينة الانتخابية ستستفيد من عدم قدرة المنتشرين على الاقتراع بسبب القانون، حينها يسهل على الحزب الفوز بهذه المقاعد غير الشيعية، لتوسيع كتلته وتنويعها.
