بدأت الماكينة لـ" "، ليس فقط درس خيارات الدفاع عن مقاعد الحزب، لا بل تطوّرت نحو دراسة إمكانية العمل على الاستحصال على مقاعد غير ، بكسور الحواصل التي تستطيع أن تؤمّنها.

ولفت مصدر نيابي إلى أنه يجري البحث على سبيل المثال عن الحصول على مقعد كاثوليكي، وآخر سنّي في دائرة ، ومقعد أرمني في دائرة قضاء ، ومقعد من ثلاثة في دائرة الثانية، إمّا أرثوذكسي، أو إنجيلي، أو حتى درزي. أمّا في دائرة الزهراني فسيترك المقعد الكاثوليكي لحركة أمل. وفي حاصبيا-مرجعيون، تعمل الماكينة على البحث عن إمكانية الفوز بمقعد سنّي أو مقعد للروم الارثوذكس.