27
o
بيروت
25
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
20
o
بعلبك
-2
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رسالة من رئيس إيران إلى عون.. ماذا قال فيها؟
Lebanon 24
23-11-2025
|
02:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بمناسبة ذكرى استقلال
لبنان
.
Advertisement
وقالت وكالة "مهر" للأنباء إن "الرئيس
الإيراني
مسعود بزشكيان أعرب في رسالته عن تمنياته بأن تشهد العلاقات المشتركة بين البلدين مزيداً من النمو والتقدم في مختلف المجالات"، مؤكداً استمرار دعم
ايران
الثابت لحكومة وشعب لبنان.
كذلك، شدد بزشكيان على أن "السياسة الثابتة لإيران تقوم على دعم استقرار لبنان وازدهاره وتعزيز التعايش
الكريم
بين جميع الأديان والطوائف تحت راية لبنان".
وأضاف: "في هذا السياق، إنني إذ اعرب عن معارضتي لأي الاعمال من شأنها اثارة التوتر ولا سيما الاعتداءات التي يشنها الكيان الصهيوني على أراضي بلدكم، أؤكد على ضرورة انسحاب قوات
الاحتلال
منها".
بدورها، أصدرت
وزارة الخارجية الإيرانية
بياناً قالت فيه إنها "تتقدم بأحرّ التهاني وأطيب التمنّيات إلى الجمهورية
اللبنانية
الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة يومها الوطني"، وأضافت: "إننا نعبّر عن اعتزازنا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بلدَينا، مؤكدين حرصنا الدائم على تعزيز التعاون المشترك ودعم الأمن والاستقرار والازدهار في لبنان".
وختمت: "نسأل الله أن يحمل هذا اليوم المبارك المزيد من الخير والتقدّم للشعب اللبناني العزيز".
مواضيع ذات صلة
رسالة من العلامة فضل الله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
رسالة من العلامة فضل الله.. ماذا قال؟
23/11/2025 11:40:47
23/11/2025 11:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الوفد الليبي سلم الرئيس جوزاف عون رسالة من الدبيبة لإنهاء ملف هانيبال القذافي (الحدث)
Lebanon 24
الوفد الليبي سلم الرئيس جوزاف عون رسالة من الدبيبة لإنهاء ملف هانيبال القذافي (الحدث)
23/11/2025 11:40:47
23/11/2025 11:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يرسل رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يؤكد فيها اعتراف الرئيس الأميركي بدوره المباشر في قيادة الهجوم الإسرائيلي على إيران
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يرسل رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يؤكد فيها اعتراف الرئيس الأميركي بدوره المباشر في قيادة الهجوم الإسرائيلي على إيران
23/11/2025 11:40:47
23/11/2025 11:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من الجالية اللبنانية في مشيغن الأميركية إلى "الخارجية".. ماذا فيها؟
Lebanon 24
رسالة من الجالية اللبنانية في مشيغن الأميركية إلى "الخارجية".. ماذا فيها؟
23/11/2025 11:40:47
23/11/2025 11:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية
الإيرانية
اللبنانية
الإيراني
الجمهوري
الاحتلال
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
فضل الله: تحية للجيش على ما يقدمه من تضحيات
Lebanon 24
فضل الله: تحية للجيش على ما يقدمه من تضحيات
04:31 | 2025-11-23
23/11/2025 04:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
Lebanon 24
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
04:24 | 2025-11-23
23/11/2025 04:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
Lebanon 24
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
04:00 | 2025-11-23
23/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
03:48 | 2025-11-23
23/11/2025 03:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
Lebanon 24
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
03:36 | 2025-11-23
23/11/2025 03:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
Lebanon 24
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
16:16 | 2025-11-22
22/11/2025 04:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
11:10 | 2025-11-22
22/11/2025 11:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
10:00 | 2025-11-22
22/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
12:07 | 2025-11-22
22/11/2025 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
14:46 | 2025-11-22
22/11/2025 02:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:31 | 2025-11-23
فضل الله: تحية للجيش على ما يقدمه من تضحيات
04:24 | 2025-11-23
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
04:00 | 2025-11-23
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
03:48 | 2025-11-23
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
03:36 | 2025-11-23
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
03:33 | 2025-11-23
رجي: هنالك وضع مستجد في المنطقة وعلى لبنان الإستفادة منه قبل فوات الأوان
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
23/11/2025 11:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
23/11/2025 11:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
23/11/2025 11:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24