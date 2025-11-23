رسالة من رئيس إيران إلى عون.. ماذا قال فيها؟

وجه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بمناسبة ذكرى استقلال .

Advertisement



وقالت وكالة "مهر" للأنباء إن "الرئيس مسعود بزشكيان أعرب في رسالته عن تمنياته بأن تشهد العلاقات المشتركة بين البلدين مزيداً من النمو والتقدم في مختلف المجالات"، مؤكداً استمرار دعم الثابت لحكومة وشعب لبنان.





كذلك، شدد بزشكيان على أن "السياسة الثابتة لإيران تقوم على دعم استقرار لبنان وازدهاره وتعزيز التعايش بين جميع الأديان والطوائف تحت راية لبنان".





وأضاف: "في هذا السياق، إنني إذ اعرب عن معارضتي لأي الاعمال من شأنها اثارة التوتر ولا سيما الاعتداءات التي يشنها الكيان الصهيوني على أراضي بلدكم، أؤكد على ضرورة انسحاب قوات منها".

بدورها، أصدرت بياناً قالت فيه إنها "تتقدم بأحرّ التهاني وأطيب التمنّيات إلى الجمهورية الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة يومها الوطني"، وأضافت: "إننا نعبّر عن اعتزازنا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بلدَينا، مؤكدين حرصنا الدائم على تعزيز التعاون المشترك ودعم الأمن والاستقرار والازدهار في لبنان".

