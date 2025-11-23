Advertisement

لبنان

رسالة من رئيس إيران إلى عون.. ماذا قال فيها؟

Lebanon 24
23-11-2025 | 02:03
A-
A+
Doc-P-1445667-638994855876682090.webp
Doc-P-1445667-638994855876682090.webp photos 0
وجه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بمناسبة ذكرى استقلال لبنان.
وقالت وكالة "مهر" للأنباء إن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعرب في رسالته عن تمنياته بأن تشهد العلاقات المشتركة بين البلدين مزيداً من النمو والتقدم في مختلف المجالات"، مؤكداً استمرار دعم ايران الثابت لحكومة وشعب لبنان.


كذلك، شدد بزشكيان على أن "السياسة الثابتة لإيران تقوم على دعم استقرار لبنان وازدهاره وتعزيز التعايش الكريم بين جميع الأديان والطوائف تحت راية لبنان".


وأضاف: "في هذا السياق، إنني إذ اعرب عن معارضتي لأي الاعمال من شأنها اثارة التوتر ولا سيما الاعتداءات التي يشنها الكيان الصهيوني على أراضي بلدكم، أؤكد على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال منها".
 
 
بدورها، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً قالت فيه إنها "تتقدم بأحرّ التهاني وأطيب التمنّيات إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة يومها الوطني"، وأضافت: "إننا نعبّر عن اعتزازنا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بلدَينا، مؤكدين حرصنا الدائم على تعزيز التعاون المشترك ودعم الأمن والاستقرار والازدهار في لبنان".
 

وختمت: "نسأل الله أن يحمل هذا اليوم المبارك المزيد من الخير والتقدّم للشعب اللبناني العزيز".
 
لبنان

عربي-دولي

وزارة الخارجية الإيرانية

وزارة الخارجية

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

الجمهوري

الاحتلال

جمهورية

