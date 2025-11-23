Advertisement

لبنان

عبدالله: لوقف توظيف غير لبنانيين خارج القانون

Lebanon 24
23-11-2025 | 02:31
كتب النائب بلال عبد الله عبر منصة "آكس": "لكل من يرفع الصوت يومياً حول الاقتصاد الموازي ومدى تأثيره على خزينة الدولة ومواردها ومضاربته غير المشروعة، وهو محق بذلك، أطلب منه، وبنفس المعايير التوقف عن استخدام وتوظيف غير لبنانيين خارج القانون، لكي نستكمل المقاربة الجذرية لعالجة الملف الاقتصادي والاجتماعي... الوطن قبل الأرباح".
بلال عبد الله

عبد الله

بلال عبد

