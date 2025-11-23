المفتي طالب: للاستفادة من زيارة البابا في ردع العدوان

رأى المفتي طالب أن "اللبنانيين بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم باتوا على دراية بأن الضغط الهائل الذي يتعرض له بلدهم من العدو الاسرائيلي والدول الداعمة له هو أكبر بكثير من العناوين التي تطرح حول سحب السلاح وغيرها".

وأشار إلى أن "الرد الاسرائيلي على مبادرة رئيس الجمهورية بتصعيد العدوان والاغتيالات والغارات هو بمثابة رسالة جديدة لكل من يشكّك بأهداف العدو وسعيه الى الاستمرار في لعبة وتحريك الملّفات وفق برنامج متحرّك ووتيرة تخدم أجندة رئيس وزراء العدو قبل غيره وسعيه لخلط الأوراق وإبقاء الامور على مستوى من السخونة التي يتطلع الى استخدامها لحساب مشروعه الانتخابي والسياسي على السواء والذي لا يخرج الى الآن عن الفرصة الزمنية المعطاة له من الادارة الأميركية والغطاء الذي يتوافر لعدوانه".





وأكد أنَّ "المشهد الحالي على قتامته لا يقفل الأبواب على بعض المخارج والتصوّرات التي يعمل لها أكثر من طرف عربي واقليمي ربطاً بملفات أخرى في المنطقة ولكن المهم هو أن يعرف اللبنانيون الى وحدتهم سبيلا وأن يكف البعض فيهم عن ملاقاة العدو في منتصف الطريق والتهويل على شركائه في الوطن وأن يضع هؤلاء أنفسهم تحت مظلة المبادرة الرئاسية والأجواء الحوارية التي تقلّص مساحة الخلاف وتضع في ملعب العدو".





ورأى أن "زيارة البابا للبنان يمكن أن تكون فاتحة خير على اللبنانيين اذا جرى الاستفادة منها في تعميق الحوار الداخلي وترسيخ تعاليم الرسالتين الاسلامية والمسيحية في الحوار ورفض الظلم والوقوف مع المظلومين والمقهورين وهو ما يمثّل مرتكزاً أساسياً لحماية ورفض ما يتعرض له من عدوان اسرائيلي واستعداد دائم للدفاع عن حريته واستقراره وسيادته في مواجهة أطماع العدو".





وأكد أننا" جميعا في لبنان نتطلّع الى أن تكون رسالة البابا ابعد بكثير من اللقاءات المحصورة في مدى زمني وأن تكون رداً عملياً على العدو وكل من يبّشر بالحرب الواسعة بعد زيارته بأنه سيمثّل الموقع المدافع عن لبنان وشعبه ضد عدوانية العدو في أي وقت لأنه يحمل روحية السيد المسيح وتعاليمه في رفض العنف والعدوان وكل ما تحمله روحية السلام من حفظ للبشر وسلامتهم وحماية حقوقهم".