Advertisement

لبنان

بهية الحريري التقت وفوداً من بلدية المية ومية وتجار "حسبة صيدا" والوكلاء البحريين

Lebanon 24
23-11-2025 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1445755-638995014749417323.jpg
Doc-P-1445755-638995014749417323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في الهلالية – صيدا، وفداً من بلدية المية ومية ضم رئيس البلدية الحالي غسان واكيم والرئيس المقبل سمير عبد الله وعضو المجلس البلدي جورج متى في زيارة تواصل، يرافقهم أمين عام الشبيبة الطالبة المسيحية إميل عبد الله، وكان عرض للشأن البلدي والعلاقة التاريخية التي تربط بين صيدا والمية ومية ، وتم التطرق لعدد من القضايا الحياتية المشتركة .
Advertisement

 

تجار سوق "الحسبة"

والتقت رئيس "لجنة تجار سوق الخضار والفاكهة بالجملة – الحسبة" في صيدا سليم الزعتري على رأس وفد كبير من أصحاب المحال والمؤسسات التجارية العاملة فيها ، والذين أطلعوها على مستجدات موضوع الزيادات على ايجارات محالهم مطالبين بحل عادل ومنصف لهم.

 

الوكلاء البحريون

واطلعت من وفد من الوكلاء البحريين ومتعهدي النقل العاملين على مرفأ صيدا تقدمهم أبو عمر بشاشة وخالد الترياقي ، على أوضاع القطاع وبعض المطالب المتصلة بهذين القطاعين ، وذلك بحضور رئيس جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا ربيع العوجي.

 

"قدامى كشافة الجراح"

واستقبلت وفداً من جمعية قدامى كشافة الجراح في لبنان برئاسة رئيس الجمعية الرائد الكشفي سهيل الددا، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تشكيل المجلس الجديد لفرع الجنوب. وضم الوفد: أمين فرع الجنوب الرائد الكشفي سهيل الزين، وأعضاء مجلس الفرع الرواد الكشفيين " بيار روكز، سعيد الزيباوي، وجمال النقوزي".

واستهل الوفد اللقاء باستذكار الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقراءة الفاتحة لروحه بمناسبة ذكرى الإستقلال. وكان اللقاء مناسبة للتداول بالشأن الكشفي ومواضيع إجتماعية وثقافية . وكان تأكيد على أهمية دور الكشافة في خدمة المجتمع وتعزيز روح التطوع وقيم الإنتماء الوطني لدى الشباب.
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري تستقبل أسرة مؤسسة "الحريري" في صيدا
lebanon 24
24/11/2025 03:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وفود بلدية وتجارية ونقابية في دارة بهية الحريري
lebanon 24
24/11/2025 03:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري التقت قادة أمنيين والمونسنيور الأسمر وشخصيات
lebanon 24
24/11/2025 03:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تعقد اجتماعًا لتنسيق الأنشطة الرياضية والفنية للمدارس في صيدا
lebanon 24
24/11/2025 03:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رفيق الحريري

المسيحية

من بلدي

القضايا

مسيحية

الجراح

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-11-23
16:15 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:45 | 2025-11-23
15:15 | 2025-11-23
15:00 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24