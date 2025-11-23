بهية الحريري التقت وفوداً من بلدية المية ومية وتجار "حسبة صيدا" والوكلاء البحريين

Advertisement

استقبلت رئيسة مؤسسة السيدة بهية الحريري في الهلالية – ، وفداً من بلدية المية ومية ضم رئيس البلدية الحالي غسان واكيم والرئيس المقبل سمير عبد الله وعضو المجلس البلدي جورج متى في زيارة تواصل، يرافقهم أمين عام الشبيبة الطالبة إميل عبد الله، وكان عرض للشأن البلدي والعلاقة التاريخية التي تربط بين صيدا والمية ومية ، وتم التطرق لعدد من الحياتية المشتركة .تجار سوق "الحسبة"والتقت رئيس "لجنة تجار سوق الخضار والفاكهة بالجملة – الحسبة" في صيدا سليم الزعتري على رأس وفد كبير من أصحاب المحال والمؤسسات التجارية العاملة فيها ، والذين أطلعوها على مستجدات موضوع الزيادات على ايجارات محالهم مطالبين بحل عادل ومنصف لهم.الوكلاء البحريونواطلعت من وفد من الوكلاء البحريين ومتعهدي النقل العاملين على مرفأ صيدا تقدمهم أبو عمر بشاشة وخالد الترياقي ، على أوضاع القطاع وبعض المطالب المتصلة بهذين القطاعين ، وذلك بحضور رئيس جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا ربيع العوجي."قدامى كشافة "واستقبلت وفداً من جمعية قدامى كشافة الجراح في برئاسة رئيس الجمعية الرائد الكشفي سهيل الددا، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تشكيل المجلس الجديد لفرع الجنوب. وضم الوفد: أمين فرع الجنوب الرائد الكشفي سهيل الزين، وأعضاء مجلس الفرع الرواد الكشفيين " بيار روكز، سعيد الزيباوي، وجمال النقوزي".واستهل الوفد اللقاء باستذكار الرئيس الشهيد وقراءة الفاتحة لروحه بمناسبة ذكرى الإستقلال. وكان اللقاء مناسبة للتداول بالشأن الكشفي ومواضيع إجتماعية وثقافية . وكان تأكيد على أهمية دور الكشافة في خدمة المجتمع وتعزيز روح التطوع وقيم الإنتماء الوطني لدى الشباب.