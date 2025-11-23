Advertisement

لبنان

خواجه زار رعية سيدة البشارة في زقاق البلاط

Lebanon 24
23-11-2025 | 06:37
زار النائب محمد خواجة يرافقه وفد من منطقة بيروت الأولى رعية سيدة البشارة في زقاق البلاط والتقى الأب وديع نعمة ، وكانت فرصة للتداول بالشؤون العامة لا سيما شؤون العاصمة  ، وفي حين رحب الأب نعمة بالزيارة مثمنا العلاقة الطيبة مؤكدا الارادة على تفعيلها وصونها واستمراريتها ، من جهته أكد النائب خواجة على نهج الانفتاح والشراكة ، الذي يمثله دولة الرئيس نبيه بري ، كما أكد أن هذه الزيارة الأخوية تمثل الدور المطلوب لعلاقات تكاملية مطلوبة كلبنانيين.
الرئيس نبيه بري

الشؤون العامة

النائب محمد

دولة الرئيس

محمد خواجة

نائب محمد

نبيه بري

من جهته

16:16 | 2025-11-23
16:15 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:45 | 2025-11-23
15:15 | 2025-11-23
15:00 | 2025-11-23
