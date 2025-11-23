خواجه زار رعية سيدة البشارة في زقاق البلاط

زار خواجة يرافقه وفد من منطقة الأولى رعية سيدة البشارة في زقاق البلاط والتقى الأب وديع نعمة ، وكانت فرصة للتداول بالشؤون العامة لا سيما شؤون العاصمة ، وفي حين رحب الأب نعمة بالزيارة مثمنا العلاقة مؤكدا الارادة على تفعيلها وصونها واستمراريتها ، أكد النائب خواجة على نهج الانفتاح والشراكة ، الذي يمثله دولة ، كما أكد أن هذه الزيارة الأخوية تمثل الدور المطلوب لعلاقات تكاملية مطلوبة كلبنانيين.

