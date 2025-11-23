22
لبنان
بعد العثور على طيور نافقة في زحلة... بيانٌ من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
Lebanon 24
23-11-2025
|
06:07
A-
A+
صدر عن
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
البيان التالي:
في متابعةٍ لما ورد في بيان المصلحة الوطنية لنهر
الليطاني
الصادر يوم أمس بشأن العثور على كميات من الطيور النافقة والمريضة المرمية على ضفاف
نهر الليطاني
في نطاق
مدينة زحلة
، وبناءً على الادعاء المقدّم أمام مخفر
زحلة
– المعلقة، وبإشارة
النيابة العامة
الاستئنافية في
البقاع
، قامت
وزارة الزراعة
اليوم بأخذ عينات مخبرية من الطيور النافقة بهدف:
• تحديد طبيعة المرض الذي أصاب هذه الطيور،
• تشخيص أسباب نفوقها،
• التحقق من أي مخاطر وبائية محتملة،
• وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة وفق الأصول العلمية المعتمدة.
وتؤكّد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنّها، وبالتنسيق مع بلدية زحلة – المعلقة، ستباشر يوم الاثنين، برفع الطيور النافقة عن ضفاف النهر، ومعالجتها وإزالتها أصولاً وفق متطلبات السلامة البيئية والصحية.
كما ستعمل الفرق الفنية على تنظيف الموقع وتعقيمه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان عدم تسرّب أي ملوثات إضافية إلى مجرى النهر.
وتشدّد المصلحة على أنّ التحقيق جارٍ لتحديد مصدر هذه الطيور ومعرفة المزرعة أو الجهة التي قامت بالتخلص منها بصورة مخالفة للقوانين، حيث جرى توقيف احد الاشخاص على ذمة التحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرتكبين.
وتدعو المصلحة جميع المواطنين وأصحاب المزارع إلى التقيّد التام بالقوانين البيئية والصحية، مؤكدة أنّها ستواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الموارد المائية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني.
