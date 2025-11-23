Advertisement

لبنان

فوز المرشّحين لعضوية مجلس نقابة أطباء الأسنان بالتزكية

Lebanon 24
23-11-2025 | 07:24
فاز المرشحون لعضوية مجلس نقابة أطباء الأسنان بالتزكية، على أن تُستكمَل العملية الانتخابية في موعد يُحدَّد لاحقاً.
مجلس نقابة أطباء الأسنان

نقابة أطباء الأسنان

الانتخابية

