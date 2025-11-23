"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)

شنّ العدوّ الإسرائيليّ، غارة على الشارع العريض في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب المعلومات، استهدف العدوّ شقة سكنيّة.

وفي هذا السياق، قال الجيش : "استهدفنا عنصراً مركزياً في في الضاحية الجنوبية لبيروت".

أما إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقالت إنّ "المستهدف في الغارة هو القائد العسكري الفعلي لـ"حزب الله" هيثم علي الطبطبائي".

وقالت مصادر لوسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "الطبطبائي هو الشخص الثاني في "حزب الله".

وأشارت القناة الـ14 ، إلى أنّ " ووزير الدفاع يسرائيل كاتس صادقا على الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت".





أما القناة الـ12 الإسرائيلية، فأفادت أنّ "الغارة ضدّ رئيس أركان "حزب الله" تمّ تنسيقها مع ".





وأضافت أنّ " حاولت اغتيال الطبطبائي مرتين خلال الحرب، وهذه هي المرة الثالثة".





وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "الجيش الإسرائيلي ينتظر نتيجة استهداف رئيس أركان "حزب الله".

كذلك، قال موقع رسمي أميركيّ، إنّ "علي الطبطبائي قاد القوات الخاصة لـ"حزب الله" في كلّ من واليمن".

وأضاف: "كانت هناك مكافأة مرصودة للإدلاء بأي معلومات عن الطبطبائي تصل إلى 5 ملايين دولار".



وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي، أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة ثمانية وعشرين آخرين بجروح.

