Advertisement

لبنان

"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2025 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1445779-638995063714740303.jpg
Doc-P-1445779-638995063714740303.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ العدوّ الإسرائيليّ، غارة على الشارع العريض في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
وبحسب المعلومات، استهدف العدوّ شقة سكنيّة.
 
 
وفي هذا السياق، قال الجيش الإسرائيلي: "استهدفنا عنصراً مركزياً في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت".
 
 
أما إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقالت إنّ "المستهدف في الغارة هو القائد العسكري الفعلي لـ"حزب الله" هيثم علي الطبطبائي".
 
 
وقالت مصادر لوسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "الطبطبائي هو الشخص الثاني في "حزب الله".
 
وأشارت القناة الـ14 الإسرائيلية، إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس صادقا على الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت".


أما القناة الـ12 الإسرائيلية، فأفادت أنّ "الغارة ضدّ رئيس أركان "حزب الله" تمّ تنسيقها مع الأميركيين".


وأضافت أنّ "إسرائيل حاولت اغتيال الطبطبائي مرتين خلال الحرب، وهذه هي المرة الثالثة".


وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "الجيش الإسرائيلي ينتظر نتيجة استهداف رئيس أركان "حزب الله".
 
 
كذلك، قال موقع رسمي أميركيّ، إنّ "علي الطبطبائي قاد القوات الخاصة لـ"حزب الله" في كلّ من سوريا واليمن".
 
 
وأضاف: "كانت هناك مكافأة مرصودة للإدلاء بأي معلومات عن الطبطبائي تصل إلى 5 ملايين دولار".
 
 
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي، أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة ثمانية وعشرين آخرين بجروح.
 
 
 
Advertisement
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
lebanon 24
24/11/2025 03:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
lebanon 24
24/11/2025 03:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المستهدف في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت هو القائد العسكري الفعلي لحزب الله أبو علي الطبطبائي
lebanon 24
24/11/2025 03:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية ثانية استهدفت بلدة صديقين تزامناً مع الغارة الأولى وسقوط إصابات
lebanon 24
24/11/2025 03:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

وزارة الصحة العامة

بنيامين نتنياهو

وزارة الصحة

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-11-23
16:15 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:45 | 2025-11-23
15:15 | 2025-11-23
15:00 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24