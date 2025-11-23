Advertisement

لبنان

الشخص الثاني في "حزب الله"... هذا ما يُقال في إسرائيل بعد الغارة على الضاحية

Lebanon 24
23-11-2025 | 08:07
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنّ "المستهدف في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت هو القائد العسكري الفعلي لـ"حزب الله" أبو علي الطبطبائي".
وقالت مصادر لوسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "الطبطبائي هو الشخص الثاني في "حزب الله".
 
 
وأشارت القناة الـ14 الإسرائيلية، إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس صادقا على الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت".
 
 
أما القناة الـ12 الإسرائيلية، فأفادت أنّ "الغارة ضدّ رئيس أركان "حزب الله" تمّ تنسيقها مع الأميركيين".
 
 
وأضافت أنّ "إسرائيل حاولت اغتيال الطبطبائي مرتين خلال الحرب، وهذه هي المرة الثالثة".
 
 
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "الجيش الإسرائيلي ينتظر نتيجة استهداف رئيس أركان "حزب الله".
 
 
 
 
