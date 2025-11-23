الشخص الثاني في "حزب الله"... هذا ما يُقال في إسرائيل بعد الغارة على الضاحية

قالت إذاعة الجيش ، إنّ "المستهدف في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت هو القائد العسكري الفعلي لـ" " الطبطبائي".

وقالت مصادر لوسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "الطبطبائي هو الشخص الثاني في "حزب الله".

وأشارت القناة الـ14 ، إلى أنّ " ووزير الدفاع يسرائيل كاتس صادقا على الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت".

أما القناة الـ12 الإسرائيلية، فأفادت أنّ "الغارة ضدّ رئيس أركان "حزب الله" تمّ تنسيقها مع ".

وأضافت أنّ " حاولت اغتيال الطبطبائي مرتين خلال الحرب، وهذه هي المرة الثالثة".

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "الجيش الإسرائيلي ينتظر نتيجة استهداف رئيس أركان "حزب الله".