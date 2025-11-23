Advertisement

لبنان

إطلاق نار كثيف... هذا ما تشهده الضاحية الجنوبية بعد الغارة الإسرائيليّة

Lebanon 24
23-11-2025 | 08:16
A-
A+
Doc-P-1445789-638995079744745176.jpg
Doc-P-1445789-638995079744745176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن إطلاق عيارات نارية كثيفة لابعاد المواطنين عن المنطقة المستهدفة في الضاحية الجنوبية لبيروت، حرصاً على سلامتهم وتسهيلا لسير سيارات الاسعاف.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار كثيف ليلا في الضاحية الجنوبية.. وهذا ما تبين
lebanon 24
24/11/2025 03:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
lebanon 24
24/11/2025 03:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شهيدان و20 جريحاً في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
24/11/2025 03:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
24/11/2025 03:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الوطنية للاعلام

الوكالة الوطنية

الإسرائيلي

إسرائيل

بيروت

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-11-23
16:15 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:45 | 2025-11-23
15:15 | 2025-11-23
15:00 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24