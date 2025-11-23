بعد إستهداف الضاحية... تصريحٌ لمسؤول أميركيّ عن الغارات على لبنان

قال مسؤول أميركي إن " لم تبلغنا قبل قصف الضاحية الجنوبية لبيروت".

Advertisement

وأضاف المسؤول لـ"أكسيوس": "إسرائيل أبلغتنا بغارة الضاحية الجنوبية بعد تنفيذها".

وتابع قائلاً: "نعلم أن إسرائيل ستكثف قصفها في لكن لا نعرف الزمان أو المكان".