لبنان

بعد إستهداف الضاحية... تصريحٌ لمسؤول أميركيّ عن الغارات على لبنان

Lebanon 24
23-11-2025 | 08:30
قال مسؤول أميركي إن "إسرائيل لم تبلغنا قبل قصف الضاحية الجنوبية لبيروت". 
وأضاف المسؤول لـ"أكسيوس": "إسرائيل أبلغتنا بغارة الضاحية الجنوبية بعد تنفيذها".
 
وتابع قائلاً: "نعلم أن إسرائيل ستكثف قصفها في لبنان لكن لا نعرف الزمان أو المكان". 
