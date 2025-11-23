Advertisement

لبنان

كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟

Lebanon 24
23-11-2025 | 08:41
ذكرت "العربية"، أنّ مصادر إسرائيلية أشارت إلى أن القيادي البارز في "حزب الله" هيثم الطبطبائي هو الشخصية التي استهدفها سلاح الجوّ الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الطبطبائي بأنه "الرجل الثاني" في الحزب بعد الأمين العام الشيخ نعيم قاسم.

وتشير المعلومات إلى أن الطبطبائي يتولى منصب قيادي عسكري متقدم في الحزب، وشغل مسؤوليات عسكرية في سوريا واليمن.
وأفادت وسائل إعلام اسرائيليّة، أن الطبطبائي قاد قوات النخبة في حزب الله على مدار السنوات الأخيرة. وشارك العام الماضي مع محمد حيدر في إعادة تأهيل وتعزيز القدرات العسكرية للحزب. وأكدت هذه المصادر أن الغارة هي الثالثة التي استهدف فيها موقع الطبطبائي.

وفقًا للمعلومات الأولية، فإن والد الطبطبائي إيراني ووالدته لبنانية، ويقيم في لبنان.
 
ويعتبر هيثم علي الطبطبائي القائد السابق لوحدة "الرضوان" الخاصة، التي شاركت في العمليات العسكرية في سوريا واليمن.
 
وهو مدرج على قائمة المطلوبين لدى الولايات المتحدة، مع مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.
