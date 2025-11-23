كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟

ذكرت "العربية"، أنّ مصادر إسرائيلية أشارت إلى أن القيادي البارز في " " هيثم الطبطبائي هو الشخصية التي استهدفها سلاح الجوّ في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الطبطبائي بأنه "الرجل الثاني" في الحزب بعد الشيخ .



وتشير المعلومات إلى أن الطبطبائي يتولى منصب قيادي عسكري متقدم في الحزب، وشغل مسؤوليات عسكرية في واليمن.

وأفادت وسائل إعلام اسرائيليّة، أن الطبطبائي قاد قوات النخبة في حزب الله على مدار السنوات الأخيرة. وشارك العام الماضي مع محمد في إعادة تأهيل وتعزيز القدرات العسكرية للحزب. وأكدت هذه المصادر أن الغارة هي الثالثة التي استهدف فيها موقع الطبطبائي.



وفقًا للمعلومات الأولية، فإن والد الطبطبائي إيراني ووالدته لبنانية، ويقيم في .

ويعتبر الطبطبائي القائد السابق لوحدة "الرضوان" الخاصة، التي شاركت في العمليات العسكرية في سوريا واليمن.

وهو مدرج على قائمة المطلوبين لدى ، مع مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.