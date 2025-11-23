Advertisement

لبنان

بعد الغارة على الضاحية... تعليق من نائب "حزب الله"

Lebanon 24
23-11-2025 | 08:48
قال النائب علي عمار إن "العدوانية الإسرائيلية تضرب كل لبنان منذ اتفاق وقف النار الذي رعته واشنطن".
وأضاف من موقع العدوان في الضاحية الجنوبية لبيروت: "كل اعتداء على لبنان هو تجاوز للخط الاحمر وهذه العدوانية متأصلة في الكيان الذي يستهدف كرامة لبنان وسيادته وأمن مواطنيه".
 
وتابع قائلاً: "المقاومة تتعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر وهي ستحدد الوقت المناسب لمواجهة هذا العدو". 
 
وقال: "نحن في معركة شاملة مع العدو وتوقيتنا للمعركة مختلف مع توقيت العدو ونحن سنحدده في الوقت المناسب". 
