بعد الغارة على الضاحية... تعليق من نائب "حزب الله"

قال النائب إن "العدوانية تضرب كل منذ اتفاق وقف النار الذي رعته ".

Advertisement

وأضاف من موقع العدوان في الضاحية الجنوبية لبيروت: "كل اعتداء على لبنان هو تجاوز للخط وهذه العدوانية متأصلة في الكيان الذي يستهدف كرامة لبنان وسيادته وأمن مواطنيه".

وتابع قائلاً: " تتعامل بأعلى درجات والصبر وهي ستحدد الوقت المناسب لمواجهة هذا العدو".

وقال: "نحن في معركة شاملة مع العدو وتوقيتنا للمعركة مختلف مع توقيت العدو ونحن سنحدده في الوقت المناسب".